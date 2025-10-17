Cádiz acoge el Ocean Hackathon 2025 con seis retos para innovar en la economía azul

El nuevo edificio de contenedores marítimos reciclados de Zona Base Incubazul de Zona Franca de Cádiz va a albergar este fin de semana el Ocean Hackathon 2025, donde participarán casi 70 personas. El evento vuelve a Cádiz como única ciudad española participante de la mano de CEEI Bahía de Cádiz y de la Zona Franca.

Fran González, delegado del Estado en la Zona Franca, ha abierto la competición junto al gerente de CEEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez-Cossío, y ha agradecido a todos los colaboradores y participantes «la confianza y el esfuerzo» para llevar a cabo este evento internacional, deseándoles a todos «un provechoso» fin se semana y «mucha suerte»

«En Zona Franca hemos demostrado que no queremos dejar pasar el talento existente, y encuentros como este impulsan ese potencial de nuestra provincia a nivel internacional en el ámbito de la investigación e innovación marina como motores de la economía en los próximos años«, ha expresado durante su intervención.

En ese sentido, ha señalado que los participantes en los retos de este fin de semana pueden convertirse en parte de su ecosistema emprendedor y formar parte «del gran polo de economía azul que estamos configurando«, apuntando que uno de ellos irá a la gran final a competir con equipos de todo el mundo.

González ha destacado la importancia de la colaboración entre entidades, como es el caso de CEEI en esta ocasión, «para seguir tejiendo redes y alianzas en favor de la creación de oportunidades y la atracción del talento en torno al sector azul». «Somos firmes defensores del trabajo conjunto, como ya se ha demostrado en la reciente celebración del Blue Zone Forum de este año con Navalia y el acuerdo con la UCA para ir de la mano en ese evento en los años pares«, ha afirmado.

Por su parte, el gerente de CEEI Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez-Cossío ha subrayado que el Ocean Hackathon pone de manifiesto «el potencial de la economía azul y consolida a Cádiz como un referente en innovación marina y tecnológica», añadiendo que el evento representa «una pieza clave» dentro de su estrategia de impulso a la economía azul.

Sánchez-Cossío ha agradecido especialmente la colaboración de la Zona Franca, «un aliado estratégico con el que venimos impulsando proyectos clave que hacen posible que iniciativas internacionales como el Ocean Hackathon se celebren en nuestra provincia», ha continuado.

Asimismo, ha animado a los equipos participantes a «aprovechar al máximo esta experiencia» para generar soluciones «con impacto global», y ha destacado que «Cádiz cuenta con talento, con infraestructuras y con una comunidad comprometida con el mar».

Tras la apertura institucional ha tenido lugar la presentación de los casi 70 participantes, que se han distribuido en los seis equipos correspondientes a los seis retos sobre los que tendrán que generar durante 48 horas las soluciones innovadoras a problemas vinculados al océano. Los participantes trabajarán durante todo el fin de semana en los seis retos y será en la jornada de la tarde del domingo cuando se conozca el equipo ganador, que competirá el próximo 2 de diciembre en la gran final mundial.

El desarrollo del Ocean Hackathon tendrá ejes sobre los que los equipos participantes tendrán que trabajar, como son la descarbonización del transporte marítimo, la contaminación marina y la seguridad marítima.

Como se ha señalado, era «condición indispensable» que los retos tuvieran que basarse en el uso de datos digitales, imágenes satelitales, mapas marinos y predicciones oceanográficas, entre otros. Así, los participantes tendrán a su disposición un completo equipo de apoyo, con mentores especializados.

Residuos del turismo

Basándose en esas premisas, los equipos tendrán que abordar las soluciones con retos sobre la gestión de residuos turísticos en zonas costeras, entendiendo que la actividad turística, especialmente en zonas costeras, genera una gran cantidad de residuos urbanos que impactan negativamente en los ecosistemas marinos y en la calidad de vida de residentes y visitantes. Este reto plantea el desarrollo de una solución práctica y preventiva que actúe antes de que los residuos lleguen al entorno natural, reduciendo la generación de plásticos, textiles, envases y otros desechos relacionados con el turismo.

Salinas

Otro reto es la conservación inteligente de las salinas de la Bahía de Cádiz, que representan un patrimonio natural, ecológico y productivo de gran valor, aunque muchas de ellas enfrentan procesos de deterioro y abandono que comprometen su funcionalidad, su biodiversidad y su papel como barrera natural frente a inundaciones.

El reto propone el desarrollo de una herramienta basada en modelos predictivos y análisis de datos geoespaciales para evaluar el estado de conservación de las salinas y anticipar su deterioro. El objetivo es dotar a las administraciones públicas de un sistema de planificación preventiva, que permita priorizar acciones, optimizar recursos y evitar impactos económicos, sociales y ambientales derivados de su degradación.

Mareas negras

El tercer reto a abordar será sobre prevención y respuesta ante mareas negras en la bahía, un enclave estratégico por su biodiversidad y actividad económica que se encuentra expuesta a contaminación por vertidos de hidrocarburos debido al intenso tráfico marítimo.

Este reto propone el desarrollo de un sistema predictivo y un plan de respuesta integral que permitan anticipar los efectos de una marea negra y actuar para proteger el entorno natural, la pesca, el turismo y la economía local. La solución debe contemplar herramientas tecnológicas y protocolos de actuación, permitiendo identificar las zonas más vulnerables, estimar los impactos ambientales y económicos, y coordinar a los distintos agentes implicados.

Biocombustibles

El cuarto reto se basa en biocombustibles desde residuos Marpol, los generados a bordo de los buques durante su servicio, mantenimiento y limpieza, que deben ser entregados en instalaciones portuarias, que constituyen una amenaza ambiental persistente en puertos y zonas costeras. Aunque existe legislación favorable para su correcta gestión, en la práctica su aprovechamiento es mínimo, y su impacto sigue siendo elevado.

Este reto propone una solución integral basada en los principios de la economía circular, con el objetivo de limpiar vertidos de hidrocarburos en tierra y mar y transformarlos en biocombustibles mediante el uso de absorbentes naturales y procesos térmicos de valorización.

Puertos

El control inteligente de accesos en puertos es el quinto reto que deberán afrontar, exponiendo que los puertos son infraestructuras críticas donde la seguridad, la eficiencia y la fluidez en los accesos resultan fundamentales. El reto propone el diseño de un sistema inteligente de control de accesos para vehículos y personas en entornos portuarios, combinando automatización, análisis de datos en tiempo real y machine learning.

La solución deberá permitir monitorizar, optimizar y anticipar flujos de entrada y salida, mejorando tanto la experiencia de los usuarios como la operatividad global del puerto. Además, el sistema debe ser escalable y adaptable a diferentes contextos portuarios dentro del territorio español.

Control ambiental

El último reto será sobre una plataforma inclusiva para el control ambiental marino con inteligencia artificial. Así, se plantea el desarrollo de una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial que permita monitorizar el estado ambiental del mar mediante el análisis de parámetros como la calidad del agua, la biodiversidad, la temperatura o la evolución de fenómenos climáticos.

La propuesta busca generar una herramienta que no solo sea técnicamente avanzada, sino también socialmente accesible. Por ello, el sistema deberá presentar los datos de forma visual e intuitiva, fomentando la participación ciudadana y la concienciación ambiental.