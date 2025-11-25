Brutal agresión en Torrecera: arrestado tras apuñalar y herir gravemente a su compañero de trabajo

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido al supuesto agresor de haber asestado múltiples puñaladas a una víctima en Torrecera. El presunto autor del delito en grado de tentativa de homicidio y la víctima residían en la misma finca situada en la localidad de Torrecera, como empleados de labores agrícolas.

La brutal agresión y la zona donde le asestó las múltiples puñaladas mostraba que el ahora encarcelado habría tratado de acabar con la vida de la víctima. Tras un amplio dispositivo policial de búsqueda se localizó al supuesto autor, tres días más tarde, oculto en los alrededores de una finca de Jerez de la Frontera a 17 km del lugar donde ocurrieron los hechos. Tras la detención el juez decretó el ingreso en prisión para M.D.O.R de 34 años.

Los hechos ocurrieron el pasado día 14 de noviembre alrededor de las 00:30 horas cuando la Central Operativa de Servicios de esta comandancia es alertada por el Centro de Salud de la localidad de la Barca de la Florida al encontrarse atendiendo a una persona gravemente herida víctima de una brutal agresión con arma blanca.

La patrulla territorial de Seguridad Ciudadana realiza las primeras indagaciones y tiene conocimiento de que la víctima, tras la agresión, había huido a pie para salvar su vida, pero que pudo realizar una llamada telefónica a unos conocidos que lo localizaron en medio de la vía pública malherido, agonizando y pidiendo auxilio. Acto seguido fue trasladado al centro de salud a gran velocidad ya que sus heridas mostraban que el autor habría tratado de acabar con la vida de la víctima.

Tras recabar las primeras pesquisas los agentes se dirigen inmediatamente a la finca donde, víctima y el autor, residían por motivos laborales como empleados de labores agrícola y, pudieron observar la existencia de gran cantidad de restos de sangre en una habitación. Sin rastro del arma utilizada ni del agresor que había huido del lugar.

Inmediatamente se organizó un dispositivo policial de búsqueda dirigido por el Equipo de Policía Judicial de Jerez en el que realizaron numerosas investigaciones y que, tres días más tarde, dio sus frutos gracias a la colaboración ciudadana.

El supuesto autor fue localizado oculto en los alrededores de una finca situada en Jerez de la Frontera, a 17 kms del lugar donde ocurrieron los hechos, desaliñado, descalzo y con síntomas de hipotermia tras haberse pasado tres días en el monte huyendo a pie.

Finalmente el 17 de diciembre se procedió a la detención de M.D.O.R de 34 años como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa quienha ingresado en prisión tras haber sido puesto a disposición judicial.