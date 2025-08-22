Boyas inteligentes para monitorizar la calidad del agua de las playas de la Bahía de Cádiz en tiempo real

La Bahía de Cádiz será escenario del inicio de un hito histórico en innovación tecnológica y sostenibilidad con la instalación de las primeras boyas inteligentes de la Red de Monitorización de la Calidad de las Aguas de Baño, un proyecto pionero a nivel mundial impulsado por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

Este sistema, completamente autónomo y desarrollado al 100% por empresas de la Bahía de Cádiz —WDTech, TECYSALAB y SENSACTIVE— permitirá obtener y analizar en tiempo real parámetros físico-químicos (como temperatura, pH, turbidez o conductividad) y microbiológicos (niveles de E. coli y enterococos) del agua, integrándolos en una plataforma digital que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier anomalía.

Innovación local con vocación internacional

El desarrollo de este sistema ha generado un precedente único no solo en España, sino en todo el mundo. Se trata del primer proyecto de estas características a nivel mundial y ha sido desarrollado íntegramente por empresas locales. Su capacidad de anticipación frente a fenómenos de contaminación junto a su carácter modular y replicable han despertado ya el interés de países como Estados Unidos, lo que posiciona a la Bahía de Cádiz como un referente internacional en la aplicación de tecnologías para la gestión costera y la seguridad ambiental.

Además de garantizar una mayor seguridad para los usuarios de las playas, el sistema optimiza recursos públicos al reducir costes de personal y laboratorio, ya que las boyas son autónomas, de bajo mantenimiento y operativas en remoto.

Proyecto financiado con apoyo institucional

La Red Inteligente de Monitorización es fruto del acuerdo de la Comisión de Playas del 4 de diciembre de 2023 y ha sido posible gracias al impulso de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz y el apoyo financiero de la Diputación Provincial de Cádiz, que ha destinado 218.462 euros al desarrollo de este sistema en su primera fase.

En esta primera fase de 2025 se instalarán boyas en las playas de Valdelagrana (El Puerto de Santa María), La Cachucha (Puerto Real), El Rompidillo (Rota) y Sancti Petri (Chiclana). La segunda fase, prevista para 2026, contempla ocho nuevas unidades en playas de Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chipiona y Rota.

El responsable de WDTech, empresa encargada de la fabricación de las balizas, señala que «el proyecto demuestra que desde la Bahía se pueden exportar tecnologías punteras con un alto valor añadido y potencial de escalado internacional».

Con la instalación de estas a boyas, la Bahía de Cádiz inicia el camino hacia una Red de Playas Inteligentes, alineada con los objetivos de sostenibilidad, seguridad y modernización de los servicios públicos costeros.