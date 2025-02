Las bajas laborales por incapacidad temporal se desbocan en Cádiz

Las bajas laborales por incapacidad temporal se han desbocado en la provincia de Cádiz en el último año. La ansiedad, el estrés y la depresión, amén de lumbalgias y la rotura de huesos o luxaciones, son las enfermedades más frecuentes «y recurrentes» que llevan a un trabajador a acudir a su médico de cabecera o al especialista de turno para un diagnóstico. Sin embargo, según han declarado a LA VOZ empresarios y la dirección del Colegio de Graduados Sociales de Andalucía «la picaresca campa a sus anchas».

Las pymes, principales afectadas en Cádiz por la avalancha de supuestos casos de enfermedad entre las plantillas, han lanzado un grito de auxilio al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que acelere los trámites en materia de inspección y, sobre todo, de consulta con los especialistas. El último estudio realizado por el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz destaca que casi el 20% de la plantilla de trabajadores de las pymes gaditanas ha estado de baja en 2024, con especial incidencia durante los meses de enero, febrero y diciembre.

La irrupción del Covid en 2020, la llegada de los EREs y de los ERTEs como consecuencia del impacto de la pandemia en la actividad económica, provocó una caída de las bajas por incapacidad temporal que, sin embargo, empezaron a subir en 2022, una vez que los efectos del Covid y las amenazas de despido se fueron diluyendo.

Las bajas laborales por incapacidad temporal mantienen una tendencia al alza en la provincia de Cádiz, algo que se ha acentuado cuatro años después de la pandemia. La duración media de estas bajas pasó de 48,6 días en 2002 a 41,6 días en 2023 y, en 2024, se ha situado en 42,8 días en Cádiz. El récord lo ocupa la provincia de Almería con un a media de 57 días de baja. Durante el año 2023, según datos del Instituto de la Seguridad Social (INSS), cerró Cádiz con 20.346 trabajadores con el expediente de baja en vigor, frente a 17.217 del año anterior. En 2024 el número de bajas cerradas ha sido de 71.439, lo que equivale un 18,3% de la masa laboral gaditana. Con el expediente iniciado o abierto se encontraban a final del pasado año 74.258 trabajadores gaditanos.

¿Quién paga?

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, ha destacado que existe preocupación entre las Pymes gaditanas, «pero especialmente entre las propias mutuas de trabajo, que buena parte de ellas se encuentran en situación de quiebra técnica por el pago de tantas bajas laborales». No hay que olvidar que estas mutuas pagan el 75% del salario del trabajador que se encuentra de baja, mientras que la Seguridad Social asume el resto.

La provincia cerró 2024 con más de 71.000 expedientes finalizados y otros tantos abiertos

Los expedientes que llegan a los despachos de los graduados sociales de Cádiz tienen, en la mayoría de ellos, un nexo común: la depresión. En este sentido, Fernández avanza que el médico de cabecera, en primer lugar «no es un policía, es decir tramita una baja en función de los síntomas que explica o presenta el paciente». Esta primera baja suele durar hasta dos semanas de media, pero sin el paciente insiste o persiste en su estado anímico es derivado al especialista. Según , los expertos es aquí donde se produce el cuello de botella que permite seguir de baja, «pero ya pagando la mutua». La especialidad de Salud Mental, donde desembocan la mayoría de casos de estrés, ansiedad y depresión, está colapsada. En la misma línea se encuentra la sección médica de traumatología.

Durante 2024, según el estudio del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, se han registrado 36,44 bajas por cada 100 trabajadores (incidencia media) con un incremento del 5,93%. La mayor incidencia de las bajas, respecto al año anterior, se debe al comportamiento de la contingencia común, que con una incidencia del 33,38 se ha incrementado un 7,26%. En cambio, la incidencia de las bajas por contingencia profesional disminuye un 6,71%, en la que se han registrado 3,06 bajas por cada 100 trabajadores.

Por cada 100 días cotizados se han registrado 5,31 días de baja (índice de IT) con un incremento del 11,32% respecto al año 2023. La evolución de este índice se debe a la evolución de la contingencia común, que incrementa la incidencia de las bajas y la duración media de las mismas con un aumento del índice de IT en 12,56%. En contingencia profesional el índice de IT mantiene el mismo valor (0,47) que en el mismo periodo del año anterior.

Si analizamos por separado cada contingencia, se produjo un incremento de la incidencia media del 9,44% situándose en 42,56 y un incremento del 13,54% en el índice de incapacidad temporal alcanzando el 4,36 en la contingencia común.

La duración media de la baja en la provincia de Cádiz es de 42,8 días

Respecto a las patologías de origen respiratorio e infecciosas sufrieron un incremento en el mes de diciembre con respecto al mes de noviembre en 20.000 bajas, lo que supone una incidencia media de 600 bajas por cada 100.000 personas protegidas.

Todo ello tiene un detonante que es que mientras que el médico de familia da la baja médica, hasta que lo ve el especialista o bien tenga una intervención quirúrgica y en especial salud mental, estamos llegando al año en las bajas médicas por enfermedad común, lo que tiene un coste para las pymes altamente considerable.

LA VOZ LABORAL Detectives para hacer seguimiento y averiguar si el trabajador tira de picaresca El incremento de las bajas en Cádiz por incapacidad temporal ha llevado a varias empresas a contratar detectives para determinar si el trabajador en cuestión está o no afectado por una enfermedad. El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz reconoce que esta situación es difícil de determinar porque la salud mental es muy amplia y las recomendaciones para afrontar, por ejemplo, una depresión, también. Sin embargo, el incremento de las bajas laborales en Cádiz ya ha sido objeto de debate entre los Graduados Sociales y los responsables provinciales del SAS. Así, la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, mantuvo el pasado enero una reunión con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta con el objetivo de trabajar conjuntamente en aquellos temas que la Administración sanitaria y esta entidad tienen en común, principalmente a través de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios. El incremento de los partes de baja en las pymes fue el tema estrella de la reunión. Pajares estuvo acompañada por la directora de la Inspección Provincial de los Servicios Sanitarios, María Sagrario Esteban, y del coodinador de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI), José Caro, ambos instrumentos dependientes de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.