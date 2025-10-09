La bailaora Macarena Ramírez presenta 'Espina', el espectáculo más importante de su carrera

«Espina es la vida en sí. Hablamos de lo que es el dolor, de las heridas que todos llevamos dentro, de la angustia, del miedo, pero también de la belleza que hay en ellas». Así es como define Macarena Ramírez su nuevo espectáculo. «Ese miedo, esa angustia, hay que convertirlas en belleza y en arte. Y Espina representa ese punto entre el daño y la fuerza, entre lo que duele y lo que te hace florecer».

Un espectáculo que promete ser «un viaje emocional desde la oscuridad hasta que vemos la luz». Posiblemente el más importante de su carrera, su proyecto más personal e ilusionante y una obra que promete convertirse en una de las propuestas mas importantes de las citas del flamenco en 2025.

Este viernes 10 de octubre en el Teatro Principal de Puerto Real será el gran estreno de un espectáculo que espera le dé muchas alegrías. Un estreno ante el que la bailaora reconoce sentirse «muy nerviosa y con mucho respeto, porque es un proyecto con mucha ilusión». A los nervios se les suma la impaciencia: «Lo que quiero es estrenarlo ya, a ver si funciona, o no funciona».

Aunque todavía está pendiente definir los teatros por los que pasará Espina, lo que sí es seguro es que a esta primera actuación dentro de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos le seguirá una en el Teatro Los Remedios de Sevilla el próximo 24 de octubre.