El Ayuntamiento de Trebujena decide cambiar la fecha de su feria: «Es un paso necesario»

El Ayuntamiento de Trebujena ha decidido cambiar la fecha de su feria: «Es un paso necesario».

El Consistorio también ha impulsado la declaración de un festivo local para el 18 de septiembre.

Este es el comunicado oficial del Ayuntamiento de localidad gaditana:

«Queridos vecinos y vecinas:

Queremos dirigirnos a vosotros y vosotras para compartir una decisión que hemos tomado con ilusión, responsabilidad y con la mirada puesta en el futuro de nuestro pueblo: el cambio de fecha de la Feria de Trebujena, que pasará a celebrarse en 2026 del 17 al 20 septiembre.

En los últimos años hemos vivido cómo las altas temperaturas registradas en agosto y la coincidencia con la vendimia dificultaban la organización y el desarrollo de nuestra feria. Además, la celebración de la feria interfería con la propia vendimia. Esta situación, unida a la posibilidad real de no poder contar con el número suficiente de caseteros para la celebración de la feria, nos ha llevado a un periodo de reflexión.

Tras mantener reuniones con los colectivos y entidades implicadas —caseteros, la Hermandad de Nuestra Señora de Palomares, cooperativas del vino, representantes del mundo del caballo, el consejo local de participación ciudadana y los feriantes— hemos llegado a la conclusión de que este cambio es la mejor forma de asegurar el futuro y devolver a nuestra feria el esplendor que merece. Una conclusión, como decimos, consensuada y madurada.

Queremos transmitiros que afrontamos este cambio como una oportunidad para dar un nuevo impulso a nuestras fiestas, llenándolas de atractivo y participación en una fecha en la que entendemos ofrece mayores probabilidades de disfrutar de la feria.

Además, abriremos un proceso participativo para diseñar la programación de la feria y trabajaremos en medidas concretas con el objetivo de que cada vez más trebujeneros y trebujeneras vuelvan a levantar sus casetas. También hemos impulsado la declaración de un festivo local para el 18 de septiembre, reforzando así el carácter especial de esta cita.

Queremos dejar muy claro que este cambio no afecta a nuestras fiestas patronales, que seguirán celebrándose con la tradición de siempre. El 14 de agosto nuestra patrona, la Virgen de Palomares, recorrerá las calles de Trebujena y el 15 de agosto se celebrará, como cada año, el histórico Concurso del Racimo y la imposición del Racimo de Oro, símbolos de nuestra identidad y orgullo trebujenero.

Tomamos esta decisión, por tanto, con la esperanza de recuperar la feria como espacio de convivencia y de identidad. Porque creemos en Trebujena, en su gente y en sus tradiciones, y porque estamos convencidos de que este cambio es un paso necesario para seguir construyendo juntos el pueblo que queremos«.

