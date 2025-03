El Ayuntamiento y la Policía Local de Sanlúcar suben los decibelios en su confrontación

Los policías locales no estuvieron en el primer ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar.

Discusión, confrontación, batalla o guerra abierta. Cada cual puede poner el sustantivo que mejor le convenga, pero lo cierto es que las divergencias entre el Ayuntamiento de Sanlúcar y su Policía Local aumenta sus decibelios y más después de los intercambios de palabras entre la alcaldesa Carmen Álvarez y el sindicato policial a través de la televisión y las redes sociales.

Los agentes municipales se han negado a participar en las Carreras de Caballos que se celebran cada año y que son Fiestas de Interés Turístico Internacional. Ni estuvieron en el primer ciclo ni se les espera en el segundo. Alegan falta de personal, al contar con una plantilla de 53 policías de calle (59 en total) para cubrir una ciudad de 70.000 habitantes que además se multiplica en verano.

Habría que hacer horas extras. Y desde el Consistorio se niegan porque aseguran que ya han gastado la partida extraordinaria que tenían para tal fin y que debería haberse 'estirado' hasta final de año. Su regidora apunta que «estamos saldando las deudas que tenemos. Cuando llegué a la Alcaldía, teníamos deuda de un año antes y nos obligaban a pagar deuda atrasada. Al terminar el año, rascamos el presupuesto y pagamos 1,7 millones de euros a la plantilla. Eso lo paga el pueblo, los ciudadanos que pagan. A la Policía Local, 1,3 millones de euros, un montante bastante grande«.

Sigue enumerando que «aún le debemos más de 400.000 euros de junio, julio, agosto y parte de septiembre de 2023, que espero pagarlos anets de que termine el año«.

«Pero a día de hoy, en este 2024, no le debo absolutamente nada«, recalca. »Eso sí, hay una partida porque sabemos que la plantilla es deficitaria. La ley dice que debemos tener 1,5 policías por cada mil habitantes. Si somos 70.000, debo tener 105 policías, y tengo 73. Por ello hay una partida para servicios extraordinarios de 550.000 euros, pero es que ya se ha agotado esa partida«, declara en Costa Noroeste.

Lamenta que ya se haya gastado ese dinero, así que pide una reorganización de todos los servicios. «No hay dinero para pagar servicios extraordinarios, y en este 2024 se ha pagado en servicios extraordinarios (no la nómina del mes) unos 870.000 euros. Es bastante. Con la situación que tiene Sanlúcar. No podemos generar más ingresos, que son los que son de los impuestos municipales».

Por eso, «quiero que desde la policía local sean consecuentes con esos servicios extraordinarios. Que un domingo de enero, ¿para qué queremos cuatro patrullas en la calle?. Tienen que reorganizar esos servicios», les insiste.

«Hay 53 policías de calle en la plantilla, ¿será posible que hoy no hay ninguno», critica. «Eso no puede ser. Y que se den de baja 13 o 14 de pronto. Tienen su derecho a ponerse malos, y lo estamos controlando. Me da mucha tristeza porque el empleado público debe tener un servicio público de vocación. Hay que cuidarlo y lo paga el pueblo».

«El abuso de los servicios extraordinarios se ha comida la partida en agosto y ahora no hay dinero. No podemos sacar todos los años dos millones de euros para servicios extraordinarios«, termina.