El Ayuntamiento de Cádiz crea una brigada especial para el mantenimiento de los barrios

El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha un plan de actuación personal y específico en los barrios de la ciudad. Se trata de un equipo itinerante que recorrerá el mapa urbano por secciones y arreglará esas pequeñas cosas diariamente que se escapan de las grandes inversiones. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde d e la ciudad, Bruno García, que ha destacado que la inversión para llevar a cabo estas pequeñas obras se ha canalizado y consensuado con las propias asociaciones de vecinos. Precisamente, la participación de estos colectivos será clave a la hora de ejecutar algunas obras.

El pasado mes de julio ya se celebró una reunión con las entidades vecinales en el Salón de Plenos para informarles sobre este plan y en los días previos a cada actuación se citará a las asociaciones que correspondan para conocer las necesidades y prioridades de cada barrio.

Se trata de un mantenimiento urbano específico que estará a cargo de ocho personas, que permanecerán tres semanas por barrio. La capital se ha dividido en 35 zonas. Bruno García, que ha explicado esta nueva iniciativa junto al concejal de Mantenimiento y Medio Ambiente, José Carlos Teruel, y de María Dolores Pavón, concejal de Participación Ciudadana ha indicado al respecto que este plan de actuación arrancará a primeros de septiembre en los barrios de Segunda Aguada, Loreto Puntales y Cortadura para seguir después por la zona centro y La Viña. El regidor ha insistido en que se trata de un complemento a las actuaciones generales. Este equipo prestará especial atención al estado de los alcorques, pasos de peatones, aceras y bordillos, además de parques y jardines y señalizaciones.

Bruno García ha añadido que «una de las claves de este plan de mantenimiento de barrios será sin duda la estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que jugarán un papel fundamental en la identificación de necesidades y en la priorización de intervenciones. Con su colaboración y participación lograremos detectar con rapidez y eficacia los problemas de cada barrio para darles una rápida solución».

Otra de las novedades que ha anunciado este jueves el regidor gaditano ha sido la instalación de zonas de sombra en los parques infantiles. Se ha licitado con cargo a los fonos Next Generation una partida de 200.000 euros para habilitar sombra en ocho espacios públicos, entre los que se encuentran: Loreto, Segunda Aguada, Puntales y Cortadura.

En materia urbanística, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia de obras para el futuro centro de salud del barrio del Mentidero. Ahora es la Junta de Andalucía, como responsable del servicio y de la explotación de este nuevo centro sanitario, la que tiene que mover ficha y marcar los tiempos para su construcción y apertura.

La Junta de Gobierno ha aprobado también el expediente de contratación para la licitación del Servicio de gestión integral del Yacimiento Arqueológico Gadir, uno de los equipamientos más visitados de la ciudad.

En este servicio se incluyen visitas guiadas y atención al público en el interior del yacimiento, la gestión del punto de venta interior, el mantenimiento de los restos arqueológicos y su promoción y difusión a través de las redes sociales. Sale por un precio de licitación de 111.278,09 euros (IVA incluido) y el contrato cuenta con una duración de un año prorrogable por dos anualidades más.