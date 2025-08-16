Averiado en la Avenida otro autobús urbano

La flota de autobuses de Cádiz no da para más. Otros vehículo se ha averiado cuando circulaba pro al ciudad. Se trata de unos de los autobuses de la Línea 1, una de las más solicitadas,. La avería se produjo el pasado viernes por la noche en plena Avenida,. Con éste son nueve los autobuses averiados en poco menos de una semana.

El alcalde, Bruno García, no está nada cómodo con la imagen y el servicio que ofrece la empresa concesionaria del transporte urbano de la capital. Tras una huelga de dos semanas por motivos laborales ahora viene un problemas añadido que no es nuevo: la antigüedad de su flota. García ha señalado que el Ayuntamiento está en conversaciones con la empresa para buscar una solución urgente a las continuas averías de los autobuses.

Bruno García asegura que uno de los propósitos del nuevo pliego de condiciones que se está redactando para el concurso público es incrementar «rutas y frecuencias», además del número de autobuses «de 48 a 60» y renovarlos.

Todo eso será fruto de «un proceso largo que incluso debe pasar por la administración europea porque se trata de un contrato muy grande. Hablamos de año y medio de trámites más el tiempo que tarde la empresa concesionaria en tener los nuevos autobuses una vez que los encargue».