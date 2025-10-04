Los astilleros gaditanos se ponen a punto para arrancar un ciclo histórico de trabajo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace dos semanas en Cádiz que el astillero de Puerto Real construirá dos nuevos barcos para la Armada española. De esta forma se despejaba una incógnita que pesaba sobre los centros de Navantia en la Bahía en relación al posible desvío de carga de trabajo a Ferrol. Finalmente será la factoría puertorrealeña la encargada de construir los dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) que demanda el Ministerio de Defensa para la Armada. Sin embargo, la fecha de esta obra estaba aún por definir así como su financiación. El Gobierno acaba de dar luiz verde a este proyecto, pero lo sitúa en 2027 y lo ata al presupuesto de 2026. Cabe recordar que, de momento, el Gobierno sigue adelante con los presupuestos de 2023, prorrogados en 2024 y 2025. Se espera ahora con impaciencia que el Ejecutivo de Sánchez logre unas cuentas para 2026.

En cualquier caso, los próximos hitos de construcción naval coinciden en el tiempo con períodos electorales. No hay que olvidar que en 2026 tendrán lugar las elecciones autonómicas y en 2027 llegarán las municipales y las generales, si Sánchez logra acabar la legislatura.

En relación a la situación de la industria naval gaditana se ha llegado, por tanto, a un equilibrio entre el norte y el sur. Ferrol tiene asignado el programa de construcción de las cinco fragatas del tipo F-110, cuya orden de ejecución se firmó en 2019 con una inversión directa de 4.325 millones de euros. En él trabajan 500 empresas de toda España, con un impacto de hasta 9.000 empleos incluyendo los puestos de trabajo inducidos por la actividad económica generada.

A esta inversión se le ha sumado este año también la del nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC), cuya construcción generará aproximadamente 1.800 empleos y supondrá más de tres millones de horas de trabajo en el ámbito de la ingeniería naval. Este nuevo barco estará inspirado en el 'Cantabria', un buque que se construyó en Puerto Real en 2010.

Dudas y temores

El reparto de carga es el que llevó a los sindicatos gaditanos a mostrar sus dudas sobre el destino de la obra de los BAM. Los portavoces sindicales temían que los dos barcos se repartieran entre Cádiz y Ferrol, sin embargo, ha sido la Bahía de Cádiz la que se ha llevado el gato al agua.

No obstante, la dirección de Navantia ha jugado muy bien sus cartas para no levantar recelos, ya que la carga de trabajo de los tres barcos para la Royal Navy que tiene asignados la empresa española se repartirán en los centros gallegos y gaditanos.

Navantia, por tanto, incorpora a su astillero de Ferrol al programa de los buques de apoyo logístico (FSS) que va a construir para la Royal Navy de Reino Unido. La factoría gallega asume parte del trabajo que correspondía por contrato a los astilleros de Belfast para poder cumplir con los plazos acordados con el cliente. Ambos centros comenzarán con su producción en el primer semestre de 2026.

Fuentes de Navantia aclaran que las instalaciones ferrolanas se harán cargo de la construcción de los bloques del primero de los tres FSS que debían hacer en los astilleros de Harland & Wolff de la capital de Irlanda del Norte. El encargo distribuía la producción de estos barcos entre Puerto Real, el astillero de Appledore (en Inglaterra) y el centro de trabajo de Belfast, que debían modernizarse antes de iniciar su encomienda. La elevada carga de trabajo de los astilleros de la Bahía de Cádiz ha motivado que la dirección del programa opte por el astillero de Ferrol para ejecutar estas tareas.

Formación y empleo

Hay que recordar que Puerto Real produce actualmente un Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada, que en unos meses iniciará su parte de los FSS y que para el primer trimestre de 2027 tendrá en producción dos nuevos BAM.

Así, Navantia comenzará en el primer semestre de 2027, año electoral, la construcción de los nuevos patrulleros BAM y generando 2.000 empleos anuales. El Consejo de Ministros ha autorizado el inicio del expediente de contratación para que Navantia diseñe y construya dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), que se sumarán a los seis ya en servicio —Meteoro, Rayo, Relámpago, Tornado, Audaz y Furor.

Los BAM son patrulleros oceánicos polivalentes diseñados para misiones de vigilancia marítima, control de tráfico, lucha contra la piratería, protección de recursos pesqueros, operaciones de rescate y apoyo a la seguridad marítima internacional. Desde la entrada en servicio del 'Meteoro' en 2011, la Armada Española ha empleado esta clase de buques en despliegues internacionales, operaciones de seguridad cooperativa y misiones de la OTAN.

Ahora bien, la construcción de los dos nuevos BAM comenzará en el primer semestre de 2027 en el astillero de Puerto Real, con un presupuesto de 716 millones de euros. A su vez, el proyecto tendrá un impacto laboral estimado de 2.000 empleos anuales, directos e indirectos, durante toda la fase de producción.

Estos barcos incorporarán un sistema de combate actualizado, una nueva generación del Sistema Integrado de Control de Plataforma (SICP), comunicaciones y navegación avanzadas, y medidas reforzadas de ciberseguridad. También estarán preparados para operar vehículos no tripulados (UAV, USV y AUV), contarán con áreas médicas y de trabajo ampliadas, y ofrecerán mayor capacidad de alojamiento para dotaciones y personal embarcado en misiones prolongadas.

Finalmente, con la llegada de estos dos nuevos BAM, la Fuerza de Acción Marítima (FAM) reforzará su capacidad de vigilancia y seguridad en aguas nacionales e internacionales, manteniendo la operatividad de la Armada y su capacidad de respuesta ante amenazas híbridas y convencionales.

Este nuevo BAM no solo fortalecerá las capacidades de defensa del país, sino que también impulsará la economía local. El programa generará alrededor de 2.000 empleos directos, indirectos e inducidos, lo que representa un significativo impulso para la industria naval y el empleo en la región. Las labores de ingeniería comenzarán de inmediato tras la firma del contrato.

Los BAM de la Armada Española son una clase de patrulleros oceánicos que se concibieron para ser buques versátiles y de coste reducido, capaces de realizar una amplia gama de misiones.

Por lo que respecta al astillero de San Fernando, la carga de trabajo es alta. Así, la planta isleña está inmersa en la construcción del patrullero marroquí (clase Avante 1800) y de las tres corbetas saudíes (Avante 2200) y tiene asignados los dos buques hidrográficos, a falta solo de que se fije la fecha para iniciar su obra.

Además, el pasado agosto Navantia Navantia firmó un nuevo contrato con la Real Marina de Tailandia para modernizar dos patrulleros de la clase Pattani que presentan obsolescencia en sus sistemas.De esta manera, Navantia suma su segundo contrato con la Marina Tailandesa en este año, lo que refuerza la posición de la empresa en el sudeste asiático, tras la firma, el pasado abril, de un contrato para la para modernización de un buque LPD. El grupo fue también el constructor del portahelicópteros HTMS Chakri Naruebet (911), buque insignia de la flota tailandesa.

Ante esta situación, los comités de empresa han manifestado la necesidad de incorporación de 850 personas de plantilla propia en las astilleros de la Bahía además de las acciones necesarias de formación dual en la industria auxiliar y el establecimiento de escuelas o academias de aprendices que surta de grandes profesionales como antaño.

LA VOZ INDUSTRIA La India prepara otro megacontrato naval La Marina de la India se prepara para lanzar una licitación por valor de unos 9.600 millones de dólares para la construcción de cuatro grandes buques de guerra anfibios, el que sería uno de los mayores contratos de construcción de navíos de superficie de su historia y al que aspira Navantia. El proyecto se encuentra en una fase inicial, según fuentes del Ministerio de Defensa que aseguran que la propuesta de la Marina será evaluada «próximamente» en una reunión de alto nivel para obtener la llamada «Aceptación de Necesidad» (AoN), el primer visto bueno formal del Gobierno, que autoriza el inicio del proceso de compra. Una vez obtenida, el Ministerio de Defensa lanzará la licitación formal o «Solicitud de Propuesta» (RFP), invitando a los astilleros a competir. El proyecto tendría un valor estimado «de alrededor de 80.000 millones de rupias (9.600 millones de dólares estadounidenses), el proyecto será uno de los más grandes del país en la construcción de buques de guerra de superficie». El proyecto contempla la participación de socios tecnológicos extranjeros para el diseño de los navíos. Por ello, los astilleros indios podrían formar alianzas con diseñadores internacionales como la española Navantia, la francesa Naval Group o la italiana Fincantieri para presentar sus propuestas.