Arrancan los primeros cursos de formación especial para el sector naval

Los cursos especiales de formación formación profesional vuelven a la provincia de la mano público-privada. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este miércoles los talleres de la empresa Tecnofor Sur, S.L. en la Zona Franca de Cádiz, donde ha sido recibido por su gerente, Juan Estudillo. En estos talleres se están realizando los primeros cursos del Proyecto Singular del Sector Naval que la Consejería de Empleo ha subvencionado en la provincia.

Estos cursos corresponden al acuerdo firmado en julio de 2024 mediante el cual la Consejería de Empleo, la patronal del Metal (Femca) y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz unían sus fuerzas para resucitar la formación específica en la provincia. Este tipo de formación quedó en fuera de juego hace diez años por el fraude que se destapó en los cursos que gestionaba la Junta, entonces en manos del PSOE

La formación comenzó a principios de este mes de agosto y el curso que se inicia formará a 15 alumnos en la técnica de soldadura TIG (del inglés Tungsten Inert Gas), con un total de 40 horas de formación. Daniel Sánchez se ha mostrado muy satisfecho por el inicio de estos cursos que «muestran la eficacia del trabajo conjunto con los agentes sociales y son el fruto de un proceso participativo iniciado en marzo de 2021, cuando el Clúster Naval se reunió con la Secretaría General de Formación para el Empleo para plantearle las necesidades formativas de la industria naval», ha dicho.

Durante la visita, el delegado ha subrayado la importancia de esta formación: «hoy podemos ver aquí a estos alumnos aprendiendo un oficio muy demandado por el sector naval, que ya ha anunciado para los próximos años una estabilidad en la carga de trabajo que necesitará de esta mano de obra cualificada. Es nuestro deber ofrecer a los demandantes la posibilidad de mejorar su empleabilidad y con iniciativas como esta se facilita el cumplimiento del objetivo final que es conseguir un empleo», ha comentado.

Empresas tractoras

Por su parte, el gerente de Tecnofor Sur ha incidido en «la importancia de retomar tras más de quince años las subvenciones para la formación en las profesiones del sector naval a través de proyectos como este, que surge de la propia demanda del sector». Según comenta también Juan Estudillo, «muchas empresas tractoras auxiliares contactan con nosotros y están detrás de estos cursos como 'ojeadores', buscando los profesionales mejor preparados para que formen parte de sus plantillas».

Las acciones formativas se dirigen a personas desempleadas y ocupadas del sector naval y para su ejecución se cuenta con la participación de dos entidades: AIMA Formación y Empleo, S.L. y Tecnofor Sur, S.L.. Esta última ya ha comenzado con la impartición de sus cursos y la primera tiene previsto comenzar a partir del mes de septiembre.

Esta iniciativa cuenta con una inversión de 548.459,40 euros, y el total de acciones formativas programadas es de 137 cursos, que se desarrollarán entre lo que queda de 2025 y en 2026. El alumnado que se podrá beneficiar de estos cursos asciende a 2.055, repartidos en 15 alumnos por cada uno de ellos. La formación irá acompañada de prácticas profesionales en empresas cuando el programa formativo tenga una duración de más de 60 horas, un aspecto especialmente demandado por las organizaciones del sector.

Dentro de la oferta formativa, se abordan también otras acciones relacionadas con otras modalidades de soldadura, como son la MAG, MIG, autógena y electrodo revestido, además de cursos de calderería industrial, seguridad en instalaciones eléctricas y logística en entornos industriales 4.0, tubería industrial, inspección de soldaduras, oxicorte y corte con plasma para manejo de chatarra, manejo de carretillas elevadoras, plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), prevención en trabajos en altura, gestión de residuos industriales y peligrosos, así como prevención de riesgos laborales aplicada a diferentes oficios técnicos.

Por último, el delegado de Empleo ha animado a todas las personas interesadas en participar de estas acciones formativas a que se informen a través de la web de la Oficina Virtual de la Formación Profesional para el Empleo de la Consejería https://lajunta.es/5mzh9.