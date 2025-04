«Los aranceles de Trump nos llevan a los empresarios de Cádiz a reducir beneficios y mirar a otros mercados»

De la incertidumbre al temor. Desde esta misma semana los productos gaditanos que traten de entrar en el mercado de Estados Unidos a través de la exportación tendrán un arancel del 20%. La provincia exporta a Estados Unidos vinos, frutas, hortalizas y maquinaria. Colocar estos productos en el mercado norteamericano será más caro para nuestras empresas.

El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de aranceles «recíprocos» contra decenas de países, entre ellos las principales economías del planeta, a las que acusó de prácticas comerciales injustas contra su país.

Las medidas arancelarias, anunciadas en un discurso desde la Casa Blanca en lo que Trump describió como el «Día de la Liberación», incluyen gravámenes de un mínimo del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos y que afectan a la mayoría de países de América Latina. El mandatario presentó una tabla que incluye aranceles superiores al 10% para decenas de países, incluidos los de la Unión Europea (20%) y China (34%). Estos aranceles se aplicarán en dos fases: este viernes 5 de abril entrará en vigor el arancel mínimo del 10% y el 9 de abril los específicos a países.

¿Cómo afecta esta medida a una provincia como la gaditana que tiene a Estados Unidos entre sus mejores clientes? La balanza comercial entre Cádiz y Estados Unidos beneficia a Norteamérica, es decir, la provincia importa más de lo que exporta. Según los datos ofrecidos por la Cámara de Comercio de Cádiz, el volumen exportador entre ambos países hasta octubre del pasado año fue de 4.160 millones de euros en 5.124 operaciones. Por el contrario, la importación, es decir, lo que dejamos que Estados Unidos coloque en nuestra provincia, tuvo un valor de 8.450 millones de euros en 12.265 operaciones.

Lo que mandamos al Tío Sam son, sobre todo, vinos, bebidas, vinagres, pescados, aceites y hortalizas. Algunas de las empresas que mandan estas mercancías son González Byass, Cárnicas Alcázar y Cosmewax, entre otras. En cuanto a la importaciones, la capacidad de penetración norteamericana en nuestras fronteras se aprecia especialmente en los envíos de maquinaria, electrónica y reactores.

Tranquilidad y cautela

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, ha tratado este jueves de transmitir cautela y tranquilidad ante el cambio en las reglas del juego del comercio mundial. «Es un golpe importante, un golpe duro. Primero, por la incertidumbre general que genera en todos los niveles, tanto para los ciudadanos como, especialmente, para las empresas exportadoras. Ya lo vivimos en 2019 con este mismo presidente, y ahora parece que se consolida la amenaza con ese 20% de arancel a todos los productos europeos. Es una situación complicada que debemos afrontar y digerir».

En este sentido ha señalado que unas 3.000 empresas exportadoras de Cádiz ya trabajan en la elaboración de una nueva hoja de ruta comercial para no perder competitividad, es decir, la medida de Trump de gravar con un 20% los productos europeos «implica ahora una nueva política o estrategia para nuestros empresarios».

Según Sánchez Rojas, «estamos obligados, por tanto, a explorar nuevos mercados como son Asia, América Latina y África». El presidente de la patronal gaditana ha destacado que más de dos millones de botellas del vino del Marco de Jerez están afectadas por la decisión de Trump, igual que la agroindustria gaditana y nuestra metalúrgica.

Es esta misma línea se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual, que entiende como el revés norteamericano obliga a conquistar otros mercados como por ejemplo el asiático. Pascual reconoce que los empresarios gaditanos seguirán exportando a Estados Unidos, «pero lo harán reduciendo los márgenes de beneficio y mirando hacia otros mercados donde colocar también su producción».

El sector vitivinícola del Marco de Jerez, en la provincia de Cádiz es uno de los más afectados por las medidas comerciales de Trump y mira con preocupación la entrada en vigor de los aranceles. El sector ha pedido a las administraciones mantener «la cabeza fría» y «no escalar el problema, no responder con aranceles agresivos» sino negociar para «minimizar» esta situación.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, César Saldaña, ha asegurado , que un arancel del 20% «es un problema importante«, aunque matizando que es «un problema con el que se puede vivir». Saldaña ha recordado que en las primeras «amenazas» de Trump sobre aranceles al vino se hablaba de hasta «un 200%», un nivel que «evidentemente te expulsa del mercado».

Diversificación

Aunque no ha negado que la imposición de gravámenes por parte de Estados Unidos sea «una mala noticia» para el sector, ha avanzado que ya se busca «alternativas» en otros mercados que compensen las posibles pérdidas. En ese sentido, ha expuesto que desde las bodegas del Marco no descartan «otras medidas» como «un mayor esfuerzo de diversificación en otros mercados» que «pudieran absorber la caída que experimenta el norteamericano», apuntando a nichos como el asiático, con Japón, Corea o Vietnam, el de Latinoamérica, como México, y «desde luego» los mercados europeos y nacional, que en opinión de Saldaña «todavía tienen capacidad de crecimiento para productos con alto valor añadido».

Sobre Estados Unidos, ha dicho que se está analizando la situación, ya que es «un mercado complejo» desde el punto de vista de la distribución y de los consumidores, «acostumbrados a pagar precios altos». «Los precios con los que exportamos a Estados Unidos son significativamente superiores de media a aquellos con los que exportamos a otros mercados», ha apostillado sobre esto.

Desde el punto de vista de la distribución también ha apuntado a su «complejidad», ya que se basa en un sistema «en tres niveles», en el que hay que pasar «necesariamente» por un importador, un distribuidor y un «detallista». Es por eso que ha esperado a ver en qué medida cada uno de esos eslabones de la cadena «absorbe o no el incremento de costes que suponen estos aranceles».

«Estados Unidos es un mercado importante, no solo para el vino de Jerez, sino también para el resto de los productos que exportamos desde el Marco, como el Brandy, los vinos tranquilos, el vermouth o los licores. En total, una estimación nos llevaría a unos niveles entre 12 y 15 millones de euros», ha desgranado el presidente del Consejo Regulador, recordando no obstante que no toda la exportación que termina en Estados Unidos «se hace de forma directa», sino que hay «un buen número de productos», incluido el vino de Jerez, que «en algunos casos se reagrupa en otros países como Francia».

En cuanto a las ayudas anunciadas por las administraciones competentes, César Saldaña ha indicado que habrá que ver «en qué se traducen las promesas que estamos recibiendo de ayudas al sector», llamando de nuevo a la tranquilidad. «Ahora mismo es importante por parte de la administración y por parte desde luego de la Unión Europea, no escalar el problema, no responder con aranceles agresivos, sino más bien negociar, tratar de reducir estos aranceles con los que se nos ha castigado», ha solicitado.

Desde el punto de vista técnico, la repercusión de la política arancelaria de Trump puede ser un arma de doble filo para la propia economía norteamericana. Así lo explica el Secretario General Técnico del Colegio de Economistas de Cádiz y doctor en Economía por la UCA, Javier Fernández, que considera que la medida de Trump puede provocar a medio plazo una subida de la inflación o el desabastecimiento.

En este sentido destaca que la aplicación de un arancel a las exportaciones supone la entrada de productos más caros al mercado norteamericano y esta medida proteccionista puede provocar de manera directa un aumento de la inflación. Igualmente, no se descarta que proveedores o intermediarios norteamericanos decidan excluir algunos productos por su alto coste, lo que provocaría además el desabastecimiento e el propio mercado norteamericano.

Fernández coincide con los empresarios de Cádiz en que el nuevo orden comercial que impone Trump puede ser una oportunidad para economías como la gaditana, es decir, «es la hora de buscar otros mercados donde colocar nuestros productos». Asia, África y América Latina tienen ahora todas las papeletas de ser grandes clientes de Cádiz.

La alcaldesa de Jerez junto a la embajadora de EE UU, Julissa Reynoso LA VOZ COMERCIO La alcaldesa de Jerez plantea un frente común La alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha abogado por hacer «un frente común» ante la entrada en vigor de aranceles del 20% a la Unión Europea (UE) tal y como ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y abordar esta asunto como «una cuestión de Estado». «Creo que la división nos va a hacer débiles. Es importante que se trate la cuestión de los aranceles como una cuestión de Estado, porque solamente estando unidos le podemos plantar cara a un gigante que espero que tenga los pies de barro», ha manifestado García-Pelayo en declaraciones a los medios. En ese sentido, ha asegurado que Trump «no sorprende a nadie» con los aranceles ya que es algo que ya había anunciado y que ahora «ha consumado sus amenazas». Así, ha lamentado que el escenario que se presenta ahora es uno en el que «pretendíamos no estar», un escenario arancelario que «va a ser muy grave» sobre todo para dos sectores, como es el agroindustrial, «nuestro campo», y para otro sector «importantísimo» que «nos afecta a todos» como es el de la automoción.