Antoñito Molina ficha por 'La Voz Kids': «Un sueño estar aquí»

Novedades televisivas con acento gaditano. 'La Voz Kids' ha renovado su equipo de cara a la próxima temporada y contará con la presencia del artista roteño Antoñito Molina, último pregonero del Carnaval de Cádiz.

El 'talent show' musical de Antena 3 presentado por Eva González es líder de audiencia los sábados en su pasada edición con una media de 13,2% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores.

«Un sueño estar aquí… ¡Estoy en La Voz Kids!», ha destacado Antoñito Molina en redes sociales compartiendo una imagen de la puerta de su camerino.

No es la única novedad del formato. Becky G, Leire Martínez, Melody, junto a Antoñito Molina, también serán asesores de la próxima edición de 'La Voz Kids'. Es una información aportada por ABC en exclusiva.

Todos ellos serán los encargados de ayudar a Luis Fonsi, Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco en la elección de sus candidatos para las distintas fases del programa una vez hayan terminado las audiciones a ciegas

La nueva temporada del talent show musical de Antena 3 llegará a la cadena en la primavera del 2026.