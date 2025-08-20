El 50 aniversario del Archivo Histórico Provincial de Cádiz será mañana protagonista en el sorteo de la Lotería Nacional

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, estará representado en el décimo de la Lotería Nacional de este jueves 21 de agosto. La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona, ha acudido hoy a la presentación de este décimo dedicado al 50 aniversario de este espacio cultural. Ha estado acompañada por el delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Cádiz, Carlos Fernández del Villar, y el director del Archivo, Santiago Saborido.

En su intervención, Tania Barcelona ha subrayado «el protagonismo que tendrá mañana el Archivo con este décimo conmemorativo, así como la relevancia de esta efeméride, un aniversario muy especial que se está celebrando este año con diferentes iniciativas a las que se sumarán otras, que ponen de relieve medio siglo de historia y la labor tan destacada que se realiza desde este enclave».

Así, el espacio cultural de la Casa de las Cadenas ha conseguido que, dentro del conjunto de acciones que está organizando a lo largo de todo este año para conmemorar su 50 aniversario, desde su creación por Decreto Ministerial en 1975, Loterías y Apuestas del Estado haya concedido que su décimo de la Lotería Nacional del jueves 21 aluda a los 50 años de la fundación del Archivo.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha agradecido al representante de Loterías y Apuestas del Estado «esta concesión y dedicatoria del décimo del sorteo de Lotería Nacional de mañana, que incluye la ilustración de la portada barroca del siglo XVII de este emblemático edificio, tan característico como 'casa de cargadores' de la ciudad de Cádiz». Asimismo, ha valorado «la labor de difusión, divulgación e investigación de este espacio cultural, a cargo del director de este enclave y su equipo».

Además, Tania Barcelona ha añadido que «ésta es una acción que creemos que va a repercutir positivamente en el conocimiento de nuestro archivo en toda España con la imagen de su sede, poniendo así en valor la relevancia de este centro, en cuanto a fondos históricos y en cuanto a patrimonio. Tenemos que seguir dándolo a conocer y presumir de la historia que alberga este espacio en sus 50 años de existencia».

En representación de Loterías y Apuestas del Estado, Carlos Fernández del Villar se ha referido «al arraigo de la Lotería Nacional y al vínculo con Cádiz desde sus inicios. Podemos sentirnos muy orgullosos de que el origen esté en nuestra tierra». También ha detallado que «hay 6 millones de décimos distribuidos en todos los puntos de venta de loterías» y ha trasladado al Archivo su enhorabuena por este aniversario.

Santiago Saborido ha señalado desde la dirección del Archivo que «a título de curiosidad, en los fondos notariales de nuestro Archivo, custodiamos un documento de 1812, donde se contrata ante un escribano de Cádiz, la elaboración por primera vez de 25.000 bolas de madera de boj para los sorteos de la lotería nacional. El 18 de diciembre de 1812 y ya con las bolas de madera, se produciría por primera vez el sorteo especial de Navidad en la ciudad de Cádiz, motivado por la necesidad de buscar recursos económicos que se tenía por el asedio de la ciudad ante las tropas napoleónicas».

Programación del 50 aniversario

La delegada territorial de Cultura ha hecho balance de la programación de este aniversario hasta la fecha, que comenzó con el acto de inauguración del pasado mes de marzo en Cádiz y ha continuado con acciones de difusión en medios de comunicación, la proyección del documento destacado dedicado a esta efeméride y la presentación del sello de Correos y la tarjeta postal conmemorativa. A esto se han sumado jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas teatralizadas de carácter gratuito, en la que han participado más de un centenar de personas, así como talleres infantiles, con la presencia de 150 escolares de centros educativos de la provincia, con el objeto de dar a conocer de manera didáctica y dinámica qué es, cómo funciona y dónde se encuentra el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, además de disfrutar de la exposición digital de algunos documentos conservados en este centro archivístico y poder crear su propio árbol genealógico y familiar en una actividad creativa.

Asimismo, en este acto se ha aludido a la exposición 'Archivos Accesibles-Archivos para tod@s' desarrollada en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz, y que por primera vez se ha realizado con todos los archivos públicos de la ciudad (del Ayuntamiento, Diputación Provincial y el de la UCA), con una amplia repercusión.

En lo que respecta a lo que queda por llegar en la celebración de este aniversario, la delegada territorial ha indicado que en octubre están previstas las 'Tardes de otoño en el Archivo: Paseos por la historia de Cádiz'. Se trata de una serie de conferencias en este espacio cultural, en las que investigadores y antiguos directores del Archivo, así como profesores de la UCA, cuenten su experiencia respecto a los fondos documentales de este enclave. «De esta manera podremos dar unas pinceladas por los propios protagonistas, que han desarrollado multitud de investigaciones a lo largo de estos 50 años, y que han usado el Archivo como centro de investigación y divulgación del patrimonio y la historia», ha precisado Tania Barcelona.

Respecto a la programación venidera, también se ha indicado que está prevista la Jornada Provincial de Archiveros de Cádiz el próximo mes de noviembre en Ubrique, con el Ayuntamiento de Ubrique, la Diputación Provincial y la Asociación de profesores Hespérides. A esto se añadirá, entre otras cuestiones, una próxima exposición en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Tania Barcelona ha realizado «un balance muy positivo de las actividades que se están desarrollando dentro de esta programación, y aún hay mucho más en lo que queda de año. La finalidad es dar a conocer el tesoro documental que tiene nuestra provincia conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, como guardián de la documentación que desde la Edad Media hasta la actualidad han generado los poderes públicos y que se ha ido enriqueciendo con el tiempo con aportaciones tanto públicas como privadas hasta sumar kilómetros de estanterías, así como millones de documentos digitalizados, accesibles en un solo click desde todo el mundo, en el sistema '@archivAWeb' de la Junta de Andalucía».

Este aniversario pone de relieve medio siglo de vida y servicio a la ciudadanía de este Archivo, de titularidad estatal y gestión autonómica, que centra su trabajo en conservar, organizar y difundir sus extensos fondos documentales, con objetivo de poner a disposición de los ciudadanos las herramientas para defender sus derechos, dotar a la administración de una buena gestión de la información que genera y acercar los testimonios del pasado a las personas que estén interesadas en conocer la historia.