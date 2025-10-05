Anabel Rivera deslumbra en la segunda jornada de la Bienal de Flamenco de Cádiz

La IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos vivió este pasado sábado su primera gran jornada con un recital de Anabel Rivera, una de las voces más reconocidas del flamenco actual. El Centro Cultural Flamenco La Merced, en Cádiz, se convirtió en el epicentro de un espectáculo que, desde el primer compás, atrapó al público.

Rivera abrió con una nana emotiva, íntima, que sirvió de preámbulo a un recital que se extendió durante más de una hora, según recoge la Bienal en una nota de prensa. El repertorio incluyó alegrías, malagueñas, tangos y seguiriyas, en una muestra de la versatilidad y poderío artístico de la artista gaditana, que la afianza como una de las grandes voces de su generación.

El momento más especial llegó con el recuerdo a María Vargas, la cantaora sanluqueña a la que se dedica esta edición de la Bienal. Rivera interpretó la rumba 'Amarillo Limón', uno de los temas más emblemáticos de Vargas, una pieza que fue recibida con calidez por un público que no tardó en ponerse en pie. El cierre, por bulerías, desató un fin de fiesta que llevó al éxtasis a un auditorio ya rendido desde hacía tiempo a la artista gaditana.

Las próximas grandes citas de la Bienal de Cádiz, Jerez y El Puerto tendrán lugar entre el 10 y el 11 de octubre, si bien la exposición 'María Vargas, la cantaora de oro', con fotografías de Servando Repetto, continuará abierta en el Centro Flamenco La Merced, de Cádiz. El 10 de octubre, este mismo espacio acogerá un recital de baile del bailaor David Nieto (20,00 horas) y, un día después, el 11 de octubre, el bailaor David Carbonell ofrecerá unas clases magistrales a las 11,00 horas, también en La Merced.

Pero la agenda también se expande más allá de Cádiz. Así, el 10 de octubre, en el Teatro Principal de Puerto Real, la compañía de Macarena Ramírez presentará Espina (19,00 horas). Esa misma jornada, la cantaora Gema Carrasco Moneo actuará en La Guarida del Ángel, en Jerez (22,00 horas), mientras que una hora antes, José de los Camarones protagonizará un recital de cante en la Peña Flamenca José Mercé, de Chipiona.