Ana Mestre destaca que la bajada de impuestos del Gobierno andaluz beneficiará a las familias gaditanas

La diputada autonómica y vicesecretaria de Política Municipal del PP de Andalucía, Ana Mestre, ha defendido los «efectos positivos para las familias gaditanas» de la séptima bajada de impuestos aprobada por el Gobierno andaluz, que incorpora nuevas deducciones en materia de alquiler de vivienda, alimentos para celíacos, práctica deportiva y gastos veterinarios, lo que se traducirá en un ahorro anual de 1000 millones de euros.

En rueda de prensa, Mestre ha defendido que se trata de unas rebajas fiscales de las que «se van a poder beneficiar un gran mayoría de gaditanos porque van dirigidas a perfiles muy dispares de la sociedad y atiende a realidades sociales muy distintas porque Juanma Moreno gobierna para todos y , por ello rompe el mantra del PSOE de que se beneficia a los ricos».

Para la parlamentaria «detrás de la política de rebajas fiscales está la modernización de nuestra tierra, el progreso, la generación de oportunidades haciendo una tierra atractiva para vivir en ella y atractiva para invertir en ella y sin lugar a dudas está una mejora calidad de vida para las familias de Cádiz y Andalucía. Una vez más el gobierno de Juanma Moreno demuestra que sensible y que quiere hacer de nuestra tierra una tierra donde se viva mejor y hacernos a los gaditanos la vida un poquito más fácil».

Entre las nuevas rebajas de impuestos ha destacado que la deducción para los celíacos que puede afectar en torno a 40.000 personas, la reducción por gastos veterinarios unos 182,000 beneficiarios, la deducción por gastos asociados a la práctica deportiva, o la ampliación de la deducción por alquiler de vivienda -que de 900 euros se incrementa a 1.200 euros- que se dirige a los menores de 35 años , mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, e igualmente a las personas con discapacidad - que aumenta de mil a mil quinientos euros-

Igualmente, ha concretado otras rebajas fiscales que se mejoran como las deducciones a IRPF que ya se aplicaban como por nacimiento y por adopción de hijos, por ayuda doméstica, a las familias numerosas y por discapacidad, lo que supondrá un ahorro estimado de 452 millones de euros.

La parlamentaria ha señalado que, frente a las 97 subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno andaluz del Partido Popular ha aplicado rebajas en todos los impuestos cedidos como son el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; además de destacar deducciones fiscales implantadas en años anteriores como al material escolar, a los libros o al estudio de un segundo idioma

Según la diputada, desde 2019 el Ejecutivo de Juanma Moreno ha reducido los impuestos en siete ocasiones, pasando Andalucía «de ser un infierno fiscal con el PSOE a convertirse en la segunda en materia de presión fiscal».

Mestre ha defendido que la política fiscal de la Junta se ha mantenido compatible con el refuerzo de los servicios públicos. «Ahora las familias gaditanas y andaluzas pagan menos impuestos, mientras que el presupuesto en áreas como la sanidad, la educación y los servicios sociales no ha dejado de crecer desde 2019», concluyó.

Sobre el hospital de Cádiz

Preguntada por la inversión en los próximos presupuestos de la Junta para el proyecto del nuevo Hospital de Cádiz ha asegurado que el gobierno de la Junta «va a cumplir. La Junta nunca ha renunciado a ese proyecto y vamos a actuar en consecuencia para que nuestro compromiso con el hospital de Cádiz sea una realidad».

Mestre ha lamentado que la cesión del terreno no se hubiera hecho antes y se ha referido a la próxima reunión en donde se van a sentar las bases y poner en relieve «todos los aspectos que tengan que conciliarse para poder desarrollar el convenio y, a partir de entonces, estoy convencida de que la Junta hará de su compromiso una realidad».