Una amplia participación da brillo al 50 aniversario del astillero de Puerto Real

El Astillero de Navantia Puerto Real abría sus puertas este domingo para celebrar el 50º aniversario del actual dique, en una jornada muy especial que permitió a la ciudadanía conocer de cerca uno de los referentes industriales de la Bahía de Cádiz.

El evento, de entrada libre, se desarrolló de 9:30 a 13:30 horas. Desde temprano, las colas de ciudadanos se formaron en el acceso a la espera de los autobuses en los que realizarían la visita por las instalaciones.

Durante el recorrido, los visitantes pudieron acceder a zonas emblemáticas como el dique, el museo y uno de los talleres, finalizando en el Taller de Forjas, donde se prepararon diversas actividades.

Los autobuses internos trasladaban a los asistentes desde el acceso principal hasta los puntos de visita. En cada parada, trabajadores de Navantia explicaban el trabajo que se realiza en el astillero.

La jornada buscaba acercar la industria naval a la ciudadanía y poner en valor cinco décadas de historia que tiene este astillero puertorrealeño. Numerosas personas quisieron aprovechar la ocasión para conocer de cerca el funcionamiento de estas instalaciones y de esta empresa que es una de las denominadas tractoras de la Bahía de Cádiz.

De Matagorda a Puerto Real

Desde el año 1878, año en que las compuertas del dique de Matagorda se abrieron por primera vez para recibir al vapor Guipúzcoa, el antiguo astillero de Matagorda primero y la gran Factoría de Puerto Real después, han sido protagonistas de un desarrollo industrial que fue elevando progresivamente el nivel de excelencia que su primer propietario quiso imprimirle. Fue el empresario Antonio López quien arriesgó su patrimonio personal para construir lo que en su momento fue la infraestructura de la industria naval más grande de España. Después fueron los responsables de la empresa AESA, que en los años 70 del pasado siglo, decidieron levantar en el mismo sitio uno de los astilleros más grandes de Europa, para dar continuidad a la historia de éxito del antiguo astillero.

El astillero de Matagorda, en sus casi 100 años, construyó 169 barcos y reparó casi 12.000 unidades, sufrió las crisis derivadas de dos guerras mundiales y una guerra civil, vio crecer su suelo y su plantilla, y llevó al límite su capacidad de producción botando durante los últimos cinco años de actividad 27 grandes buques.

La nueva factoría, creada en 1975, estrena diques y talleres acordes con los tiempos, grúas que se convierten rápidamente en la «imagen de marca» de la Bahía y una gran plantilla. Desde entonces, seis empresas públicas la han gestionado: AESA, Astilleros Españoles, Astillero de Puerto Real, E.N. Bazán, Izar y Navantia.

