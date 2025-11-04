Almudena Martínez destaca las buenas cifras del turismo y el crecimiento del turismo británico

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, está en Londres asistiendo a la feria de turismo World Travel Market (WTM). La presidenta ha destacado las buenas cifras que ha dejado el turismo en la provincia durante los meses de julio, agosto y septiembre, cuando se ha registrado el mejor dato de viajeros alojados en hoteles desde que existen los registros.

Según ha destacado, las cifras dicen que en este periodo se han producido más de 3,7 millones de pernoctaciones hoteleras, superando en 150.000 al mejor registro histórico hasta ahora que correspondía al tercer trimestre del año 2019. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz ha tenido la oportunidad de compartir estos datos con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha visitado este martes el estand de la provincia de Cádiz en la WTM.

Sobre esto, ha asegurado que «afrontamos esta WTM con optimismo, datos turísticos excelentes y buenas perspectivas en el mercado británico, el segundo internacional más importantes para la provincia de Cádiz«.

Otra de las cuestiones que ha tratado Almudena Martínez es el crecimiento del 126% de plazas aéreas con Reino Unido. El próximo 1 de mayo de 2026 se incorporará a la oferta de la provincia el vuelo Jerez - Londres Stansted y que se sumará a los que ya conectan el aeródromo gaditano con Manchester, Leeds y Birmingham. Así, la provincia contará con «un incremento de frecuencias de tres a siete vuelos semanales y de una estimación del número de turistas británicos que visitará la provincia que rondará los 30.000 viajeros«.

«La estrategia de crecimiento sostenible que estamos desarrollando desde la Diputación a través del Patronato Provincial de Turismo está dando sus resultados y nuestro objetivo en esta World Travel Market es seguir mejorando el posicionamiento del destino Cádiz en el mercado británico«, ha aseverado para finalizar.