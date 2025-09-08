El almirante José Enrique Delgado Roig, nuevo Almirante de la Flota

Fondeados en las inmediaciones de la Base Naval de Rota a bordo del buque de Asalto Anfibio 'Castilla', y acompañado por las fragatas 'Reina Sofía' y 'Santa María', y el buque hidrográfico 'Malaspina', ha tenido lugar esta mañana el acto de toma de posesión del nuevo Almirante de la Flota, el almirante José Enrique Delgado Roig.

El acto ha estado presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y ha contado con la presencia del Consejo Superior de la Armada, así como diferentes autoridades civiles y militares.

El Almirante de la Flota (ALFLOT) tiene como cometido asegurar el alistamiento y la certificación de las Unidades, Estados Mayores y Agrupaciones de la Flota, para llevar a cabo las actividades previstas y cubrir las necesidades establecidas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, así como de las misiones específicas permanentes de la Armada y apoyo a la Acción del Estado en la Mar.

A su vez, la Flota incluye: un Cuartel General, el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, la Fuerza de Combate de Superficie, la Fuerza de Acción Marítima, la Fuerza de Infantería de Marina, la Flotilla de Submarinos y la Flotilla de Aeronaves de la Armada.

El nuevo ALFLOT ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983 y recibió el despacho de Alférez de Navío en 1988. Es especialista en Armas

