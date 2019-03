Seguridad El Ayuntamiento de Salteras estalla y acusa a algunos policías de crear bulos sobre la inseguridad Hace público algunos de los complementos que reciben los agentes municipales como los 1.100 euros que perciben por cinco días de trabajo en la Feria local como respuesta a sus «medidas de presión»

Silvia Tubio @latubio Sevilla Actualizado: 29/03/2019 18:22h

El Ayuntamiento de Salteras acusa a algunos agentes de la Policía Local de crear bulos sobre la inseguridad en el municipio como medida de presión para obtener un incremento salarial. La grave acusación la ha hecho pública el Consistorio a través de un comunicado que ha colgado este viernes en la web municipal.

Llama la atención que se acuse a miembros de un cuerpo policial de precisamente generar uno de los problemas frecuentemente denunciado por la Policía y la Guardia Civil como son los rumores infundados que generan alarma social. En el comunicado se relaciona esta mala práctica con las demandas de un incremento salarial.

«A finales de febrero 2019, el Ayuntamiento recibe un escrito por parte de un representante de la plantilla de la Policía Local con diez exigencias. Destacan: subidas de sueldo y trabajar menos festivos y fines de semana. No se pueden atender algunas de estas peticiones, por imposibilidad legal, y además, se pretenden cuestiones contrarias a los acuerdos ya firmados voluntariamente por la propia Policía Local con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019; lo que implica que no se negocia de buena fe y por lo tanto no se garantiza la paz social».

Un agente percibe de media 1.800 euros netos al mes para cubrir servicios en una población que no llega a los 6.000 euros. El Ayuntamiento advierte que las demandas de parte del colectivo son ilegales

El comunicado oficial va más allá y detalla algunos de los complementos que ya reciben estos funcionarios municipales con el objetivo de informar a la ciudadanía de la situación real de estos funcionarios. Así explican que un agente percibe 1.100 euros de gratificación por cinco días de trabajo en la Fería local; 210 euros por servicios extras o 400 euros por cinco horas de trabajo en fin de año. Un agente gana de media 1.800 euros netos al mes para cubrir servicios en una población que no llega a los 6.000 habitantes.

Desde el Consistorio lamentan que a pesar de esos emolumentos, en la plantilla municipal se sucedan las bajas médicas. En estos momentos hay tres agentes fuera de servicio de un total de siete efectivos operativos. «Las demandas de este colectivo no son viables, por ley. Todas sus peticiones consisten en menor prestación de trabajo y mayores retribuciones, no tener turnos y fin de semana, pese a que su salario está computado incluyéndolos. Tampoco desean prestar servicio durante Semana Santa y durante la Carrera Popular de Salteras».

Fuentes municipales han confirmado a ABC que el conflicto con parte de la Policía Local se arrastra desde hace tiempo, pero temen que la situación se agrave debido a la próxima cita electoral. Como ejemplo ponen lo ocurrido este viernes, cuando ningún policía local se ha personado para cubrir el dispositivo de cobertura de una salida de 300 escolares a un parque cercano. Finalmente el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a la Guardia Civil.