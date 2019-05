TRIBUNALES El autor confeso del crimen machista en Olivares: «Ella pudo defenderse perfectamente» La mató porque «estaba como una olla a presión» tras una fuerte discusión con ella en presencia de sus hijos

José Manuel R.M., el expolicía dominicano acusado de acabar con la vida de su pareja en plena calle el 16 de octubre de 2016 en el municipio de Olivares y en presencia de sus hijos menores de edad, ha dicho ser consciente de que la mató tras un «forcejeo» entre ambos, aunque ha insistido que «ella pudo defenderse perfectamente».

El acusado, para quien la Fiscalía pide 23 años de cárcel por un delito de asesinato, ha declarado este martes en el juicio con jurado que celebra la Audiencia de Sevilla. «Plenamente consciente y plenamente arrepentido», ha confesado.

En 2012 y tras casarse en la República Dominicana, se vienen a España en busca de una vida mejor, no para alejarla de su exnovio, según ha querido aclarar el acusado, en prisión provisional por estos hechos.

Ya en Olivares y durante 2016, los episodios de maltrato fueron habituales, llegando a interponer ella varias denuncias. La última, un mes antes. Entonces la Justicia no le concedió una orden de protección. Ahí se rompe definitivamente la relación, según el acusado.

Ella se va a vivir con sus hijos a otro piso en la misma localidad. El día antes de los hechos, el varón estuvo con sus hijos en un parque. Quedó con ella en recogerlos al día siguiente a las ocho de la mañana en el trabajo de la madre, en el domicilio de un matrimonio mayor. Aunque él ha negado que supiera que tenía que trabajar y por eso el domingo 16 de octubre dice que la llamó dos veces para saber dónde tenía que recogerlos. La última a 15 metros del trabajo de la víctima. Esas llamadas no constan en el registro del teléfono.

Insultos y reproches pasionales

El día de antes, José Manuel le envió hasta nueve mensajes a la madre de sus hijos, insultándola y reprochándole que estuviese con otro hombre. Ese ataque pasional no era nuevo.

Volviendo al día de los autos, según ha declarado, ella salió con los niños de la casa donde trabajaba. Él los introdujo en el coche mientras ella le reclamaba que le trajese una carpeta escolar de los menores y comenzó una discusión que lo puso «como una olla a presión». Ella le echó en cara que no sabía cuidar de sus hijos. «Tú preocúpate de tu chulo, que yo lo hago de mis hijos», le contestó.

Él abrió el maletero para coger la carpeta y «desgraciamente», según ha afirmado, encontró un cuchillo junto a un kit de barbacoa que la Guardia Civil dijo que no existía. «Si no hubiera estado allí, no estaría aquí sentado», ha apuntado el acusado.

Cogió la carpeta con la mano izquierda, el cuchillo con la derecha. «Ella lo veía». Le tiró la carpeta y ella «comenzó a tirarle patadas», ha relatado él. Entonces se inició un «forcejeo, caímos al suelo. Ella encima mía, me quitó el cuchillo. Y yo a ella». Tras lograr zafarse de ella, se puso de rodillas, llenó de sangre, mientras ella permanecia tumbada en el suelo con doce puñaladas. «Siete de defensa», ha insistido el acusado, que no recuerda cómo ni cuándo se produjeron las puñaladas. «Creo haberle tirado cuatro o cinco veces el cuchillo», ha matizado al respecto.

Entonces, ha continuado, vio a su hijo mayor salir del coche, tiró el cuchillo y fue a por él. Lo metió de nuevo en el coche y se fue. «Los niños no presenciaron los hechos», ha declarado. Mientras ella ya no estaba en el suelo. «Se habría metido en la casa».

«He cometido un fracaso»

José Manuel ha seguido relatando los hechos y ha afirmado que en el coche llamó a su madre para dejarle a los niños y entregarse a la Guardia Civil. Le confesó que «había cometido un fracaso» y colgó. Los agentes le interceptaron en Sanlúcar la Mayor con los niños dentro del coche y manchados de sangre. Uno de ellos se había vomitado encima.

Además de la pena de prisión por los delitos de asesinato y malos tratos, el Ministerio Público reclama para el acusado la privación de la patria potestad de sus hijos y que indemnice con 360.000 euros a los menores y a la madre y un hermano de la que fue su mujer.

Las peticiones de pena se elevan en el caso de la acusación particular y de la popular, ejercida por la Junta de Andalucía. La defensa pide que sea condenado por un delito de homicidio con las atenuantes de arrebato y confesión.