Alguien tendrá que ceder para evitar la imagen de hace cuatro años

La Bahía de Cádiz ha exportado de nuevo su peor imagen. La primera jornada de la huelga del sector del Metal ha terminado, como se esperaba, en una batalla campal por las calles de la capital y la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real. Se trata de una situación que nos transporta a noviembre de 2021 cuando, por las mismas razones que ahora, este sector también se lanzó a la calle para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Cádiz ha superado su primera jornada de paro en el sector industrial y afronta su segunda movilización este jueves.

Cabe preguntarse qué pasará el viernes. Los sindicatos tienen planteada una huelga indefinida a partir del próximo 23 de junio que podría paralizar 'sine die' a la industria y espantar inversiones y negocios. Desde luego, el momento de la huelga es el idóneo para presionar ya que tanto los astilleros, como Airbus y Dragados Offshore, las tres industrias tractoras de la Bahía de Cádiz, se encuentran con carga de trabajo. Los sindicatos, después de convocar una huelga de esta magnitud, que afecta a 5.000 empresas y agrupa a 30.000 trabajadores, tienden la mano a la patronal para restablecer el diálogo, mientras que los empresarios acusan a estos mismos sindicatos, UGT y CC OO, de mentir y falsear la realidad.

Cantabria también necesitó a primeros de mes dos días de huelga en el Metal para llegar a un acuerdo sobre su convenio. El 6 de junio Las federaciones de Industria de CCOO, UGT-FICA y USO alcanzaron un acuerdo con la patronal Pymetal para el desbloqueo del convenio tras una mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) que se alargó cinco horas. Las dos jornadas de huelga fueron secundadas por más del 90% del sector. El acuerdo ha incluido los siguientes incrementos salariales: un 3,5% para 2025 mientras que para 2026, 2027 y 2028 se ha pactado un incremento del IPC+0,7%.

¿Qué pasa en Cádiz? La patronal Femca ha hecho sus deberes con una propuesta equilibrada y con una subidas salarial del 3% en 2024 y 2,8% en 2025, por encima del IPC, incluyendo atrasos, y revisión permanente de tablas conforme al IPC hasta 2030. Ha incluido mejoras en 11 artículos del convenio (dietas, transporte, vacaciones, pagas extra, anticipos, bolsa de estudios, etc.). Además se compromete a regular el contrato fijo-discontinuo con censos, criterios objetivos de llamamiento y garantías legales y a mejorar Mejorar del complemento por incapacidad temporal (hasta 100% en casos graves, y mejora general al 85%). Igualmente incluye un salario de nuevo ingreso para perfiles sin experiencia, limitado a 18 meses.

Esta batería de mejoras choca con el motivo que dan los sindicatos para seguir adelante con la movilización y lo centran advirtiendo que se ha ido a esta huelga por 54 euros mensuales que la patronal no quiere incluir entre unos trabajadores que no tienen el plus del tóxico penoso. En cualquier caso, Cádiz no se merece esta huelga ni esta imagen. Solo queda negociar y ceder.