Alestis Cádiz aumenta plantilla para hacer frente al incremento de pedidos de Airbus

La fuerte demanda de aviones se advierte en las empresas aeronáuticas de Cádiz. Las aerolíneas arrancaron tras la pandemia, concretamente en 2022, sus planes para renovar y ampliar flota. Fue entonces cuando Airbus, en el caso de Europa, hizo sus previsiones para aumentar líneas de producción y poder cumplir con la demanda que se le venía encima. Esa demanda ya es una realidad.

El incremento de pedidos que anota Airbus salpica también a las grandes constructora (Tier 1) como Alestis, encargada de fabricar la panza o 'belly fairing' y el cono de cola del A350 y el estabilizador del A320 y del A321, además de una parte del fuselaje del C-295. La factoría gaditana del Trocadero está a pleno rendimiento con esta carga de trabajo, que también se traduce en sus instalaciones del polígono TecnoBahía, en El Puerto. Fuentes consultadas por LA VOZ han comentando que la plantilla se ha aumentado en casi una veintena de contratos-relevo y se espera un fuerte incremento de personal entre 2026 y 2027, una vez que los suministradores respondan con mayor celeridad a la petición de los repuestos. Las empresas que se encargan de suministrar piezas no dan abasto, lo que retrasa la actividad de las tractoras.

Cartera de pedidos

Para entender la que se avecina en materia aeronáutica es conveniente repasar la cartera de pedidos de Airbus. De esta cartera, dependen factorías como Alestis, Aernnova, Aciturri o Intec Air, entre otras.

La aeronáutica Alestis se ha convertido de facto en la cuarta empresa tractora de la Bahía de Cádiz junto con Navantia, Dragados Offshore y Airbus. Esta compañía, que tiene factorías en el polígono del Trocadero (Puerto Real), y en el de Tecnobahía, en El Puerto de Santa María, se ha consolidado como un referente en la construcción de estructuras de aviones. El peso específico de Alestis empezó a engordar en febrero de 2024 cuando fue adquirida por la compañía burgalesa Aciturri y ahora ha multiplicado su valor con la fusión entre Aciturri y la francesa Sonaca. Alestis cuenta además con centros de trabajo en Sevilla, Getafe y Vitoria, a los que se suman las instalaciones en Brasil. Suma una plantilla de más de 1.376 trabajadores.

La planta de El Puerto está especializada en la fibra de carbono y se encarga de la construcción de los largueros del A350, piezas del A330 y el forraje en fibra de carbono del cono de cola y de la panza del A350.

Aciturri Aeronáutica completó en febrero de 2024 la compra de Alestis Aerospace mediante la adquisición del 24,05% de las participaciones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantenía en la compañía. La operación se formalizó en los términos y plazos previstos en el acto de socios suscrito por SEPI y Aciturri en 2019, tras la adquisición por parte de Aciturri del 75,95% de Alestis Aerospace en manos de Airbus y Unicaja.

Los efectos de la avalancha de pedidos de nuevos aviones son evidentes. Así, el máximo responsable en España de Aviones Comerciales de Airbus, Ricardo Rojas, alertó hace dos semanas en una visita a la factoría de Airbus-Cádiz, en El Puerto, del aumento de la cartera de pedidos de aviones comerciales, con una previsión de 8.500 a Airbus, «lo que va a suponer un aumento de las necesidades de mano de obra en los próximos años». En la actualidad, la planta gaditana cuenta con 700 empleados directos y 4.000 indirectos.

La factoría de Airbus Cádiz tiene un peso del 50% de aviación comercial y la subida de pedidos prevista tendrá su efecto también en el empleo. «En el caso de la aviación comercial hay una demanda muy fuerte y Airbus a nivel mundial ha comunicado un incremento de producción en todos sus modelos, y eso, por lo tanto, afecta a la planta de Cádiz», detalló

En este contexto, indicó que, desde 2022 se han incorporado más de 2.500 personas externas a la compañía en España. «Esos ratios máximos de producción se alcanzan en los próximos años, sobre todo en 2027, 2028 y 2029, lo que conllevará un incremento de plantilla en áreas como la propia fabricación, ingeniería de fabricación o en la propia ingeniería», añadió.

No hay que olvidar que Airbus cerró una operación en Cádiz que implicará una reconversión de la industria de la Bahía generando nuevos empleos en el sector industrial. Airbus culminará en el primer trimestre de 2026 el proceso de fusión de sus plantas en Cádiz. La unión ha dado lugar a una planta más competitiva y eficiente que combina la construcción civil y la defensa.

Actualmente, trabaja en componentes del C295 y del A400M así como esta planta está presente en dos proyectos estratégicos: uno es el Eurodrone, del que ya se están fabricando los primeros componentes, mientras que para el Sistema de Combate Aéreo Futuro (FCAS) desarrollará materiales compuestos y metálicos.

Imagen del primer prototipo del cohete 'Miura' LA VOZ INDUSTRIA La factoría ultima la 'cofia' (punta) del segundo prototipo del cohete 'Miura' La empresa Alestis Aerospace, situada en el polígono del Trocadero, trabaja también en un proyecto aeroespacial distinto a su producción aeronáutica. Se trata del cohete Miura. La empresa ya construyó para el primer prototipo del cohete la punta o 'cofia' y ahora se encuentra en la recta final de otra cofia para el segundo prototipo. Este ensayo no está en su cadena de producción, aunque se espera que si el experimento triunfa, Alestis abra una línea de actividad industrial en este sentido. La empresa aeroespacial ilicitana PLD Space, especializada en el desarrollo de lanzadores espaciales reutilizables, es la que `pilota el proyecto y continúa con la fabricación de las estructuras que componen el cuerpo de su último cohete, el Miura 5. Así, tras superar una serie de rigurosas inspecciones de calidad, que implican metrología, inspección visual, líquidos penetrantes y rayos X, las estructuras del Miura 5 están listas para someterse a las pruebas en condiciones reales en sus bancos de prueba en propiedad. En total, la compañía realizará una inversión inicial de 16 millones de euros en el desarrollo, construcción y explotación de la plataforma de lanzamiento de su vehículo comercial Miura 5, situada en el CSG, el puerto espacial europeo en Kourou (Guayana Francesa), propiedad de la Agencia Espacial Francesa (CNES) y la Agencia Espacial Europea (ESA).