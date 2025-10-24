El alcalde destaca el «reconocimiento y compromiso» de la ciudad con la Policía Local de Cádiz por su «capacidad humana y social»

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha trasladado este viernes el «reconocimiento y compromiso» del Ayuntamiento con la Policía Local de Cádiz durante la celebración del Día de su Patrón, en un acto que ha presidido junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y en el que también ha estado presente la alcaldesa de Benetúser, Eva Ángela Sanz.

El alcalde ha destacado la «capacidad humana y social» del cuerpo, subrayando que su labor «no se limita al cumplimiento de las normas, sino que representa un compromiso firme con la seguridad, la convivencia y el bienestar de los vecinos y vecinas de Cádiz».

Durante su intervención, Bruno García ha subrayado la vertiente más solidaria y humana de la Policía Local gaditana, recordando la ayuda prestada por los agentes gaditanos al municipio valenciano de Benetússer tras los efectos de la DANA. «Distéis un paso al frente de manera voluntaria, demostrando no sólo profesionalidad, sino una enorme calidad humana».

Asimismo, el alcalde ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los medios y condiciones de trabajo de la plantilla, destacando la incorporación de nuevos vehículos, la reforma del edificio policial, la próxima llegada de una nueva centralita y uniformes, así como la puesta en marcha de un curso que permitirá sumar 25 nuevos agentes. «Una Policía Local moderna, eficaz y humana requiere recursos, pero también respaldo institucional, y podéis estar seguros de que lo tenéis».

«Cádiz confía en vosotros, os respeta y os valora; sigamos construyendo juntos una ciudad más justa y solidaria donde la colaboración entre ciudadanía y Policía Local siga siendo un ejemplo de convivencia», ha añadido.

Cádiz, con Benetúser

El acto ha contado este año con la presencia de la alcaldesa de Benetúser, Eva Ángela Sanz, y el jefe de Policía Local de Benetúser, Francisco José Márquez Sanchís, un año después de que los agentes gaditanos colaborarán con este municipio valenciano tras los efectos de la DANA. Así, se ha hecho entrega de una placa conmemorativa a la Policía Local de Benetússer como reconocimiento a esa colaboración.

Sanz ha manifestado que «Cádiz y Benetúser estarán siempre unidas por una línea invisible que se forjó en el barro, pero también en la esperanza», tras recordar la dramática situación a la que se enfrentó su población tras la DANA y el apoyo recibido por los cuerpos de Policía Local de la provincia de Cádiz.

Por su parte, Márquez Sanchís también ha destacado que con aquella colaboración se pudo comprobar que «cuando las cosas se ponen mal, lo que predomina es la unión de todos los pueblos».

Actuar y prevenir

En el transcurso del acto se han llevado a cabo una serie de reconocimientos a la ciudadanía e instituciones por su colaboración con la Policía Local en distintos ámbitos, así como medallas a miembros del Cuerpo y la entrega de distintos despachos.

Al respecto, el superintendente de la Policía Local de Cádiz, Juan Manuel Padilla, siguiendo la tónica habitual de sus discursos en los últimos años, ha desgranado las tareas que tiene encomendadas el cuerpo destacando su misión de «actuar y prevenir» con «una buena relación entre los vecinos» por su dedicación y cercanía.