El alcalde de Cádiz descarta el rescate municipal de los autobuses urbanos «porque no es la solución» a la huelga

El conflicto laboral de los autobuses urbanos de Cádiz ha subido un escalón más tras rechazar la plantilla el preacuerdo alcanzado entre tres sindicatos del comité de empresa y la dirección de la comapñía en la madrugada del miércoles.

Este pacto fue suscrito por UGT, Csif y US, pero con el rechazo de CC OO. El preacuerdo fue votado en dos asambleas a lo largo de este pasado miércoles aprovechando los turnos de mañana y tarde. El resultado fue tan sorpresivo como inquietante, ya que el 82% de los trabajadores votaron en contra del preacuerdo, lo que ha obligado a volver a la casilla de salida. Un total de 117 trabajadores votaron en contra y 26 respaldaron el preacuerdo. Cabe destacar que UGT tiene la mayoría en el comité con 4 representantes frente a 3 de CC OO. El sindicato Csif tiene uno y otro USO.

Llegados a esta situación, el conflicto alcanza ya los 16 días de huelga con un 50% de servicios mínimos. El preacuerdo alcanzado incluía la subida del 2,8% en 2025 y ligaba el resto de incrementos salariales al IPC. Sin embargo, según CC OO, no detallaba cómo se iban a incluir en la jornada laboral los tiempos de las tareas complementarias que se realizan antes y después de cada ruta. Este ha sido uno de los puntos de fricción que ha dado al traste con el apoyo al preacuerdo por parte de la plantilla

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha reclamando este jueves dos cosas: «responsabilidad y diálogo» para llegar al acuerdo y ha advertido que Cádiz no se merece esta huelga de autobuses. En este sentido, García ha sido claro en relación a la petición de la plantilla sobre un rescate o municipalización del servicio como reclama el comité para zanjar el asunto. El alcalde ha señalado que el rescate no es la solución de la huelga. El alcalde quiere pensar que el resultado de las asambleas no sean una ruptura de diálogo entre comité y empresa y pide que sigan negociando hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El regidor gaditano ha aclarado que el rescate no es una herramienta inmediata que sirva para solucionar el conflicto. Se trata de un proceso largo. El Ayuntamiento sigue trabajando en la redacción del nuevo pliego de condiciones para sacar el concurso público del transporte urbano de Cádiz. Se podrán presentar todas la empresas que quieran incluido Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca S.A., que lleva más de 35 años conla explotación. «El Ayuntamiento asume su parte de responsabilidad pero no tiene la solución al conflicto. Es u tema entre empresa y trabajadores y la solución pasa por el diálogo», ha aclarado el alcalde

Bruno García ha descartado que la redacción del nuevo pliego de condiciones del servicio del transporte urbano de Cádiz tenga relación con el conflicto laboral que mantienen ahora las partes.