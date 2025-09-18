Alarma y temor en Puerto Real al lanzar un individuo amenazas en la calle portando varios cuchillos

La Policía Nacional de Cádiz han detenido en Puerto Real a un varón que en la noche del pasado 11 de septiembre profirió amenazas en la vía pública mientras llevaba encima varios cuchillos de grandes dimensiones, generando alarma y temor entre los viandantes.

El hombre, detenido como presunto autor de un delito de amenazas graves y tenencia ilícita de armas prohibidas, vestía ropa oscura, casco de motocicleta y un chaleco antibalas, ha indicado la Policía en una nota.

Los hechos se produjeron cuando varios ciudadanos alertaron a la Sala del 091 de que dos individuos se encontraban en la vía pública llevando cuchillos y profiriendo amenaza. A la llegada de la patrulla, los testigos informaron de la situación y señalaron a uno de los implicados, que portaba dos cuchillos y avanzaba de manera intimidatoria hacia los agentes, motivo por el que se le dio el alto policial.

La rápida intervención de los agentes permitió asegurar la zona y proceder a la detención del individuo, interviniendo los cuchillos y el chaleco antibalas que portaba.

El hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.