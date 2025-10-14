Airbus sigue a la caza de jóvenes talentos en Cádiz para su planta en El Puerto

El nuevo director de Airbus en Cádiz, Iván Martínez, ha destacado que la compañía sigue a la caza de nuevos talentos en la provincia y mantiene un plan de desarrollo profesional con el fin de sumar a su plantilla. El ejecutivo de la compañía aeronáutica hizo estas declaraciones durante el acto de entrega del premio concedido a la empresa por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (COGITI). Se trata del premio Ingenio Gaditano, que se ha otorgado en este nueva edición a Airbus España «por su contribución extraordinaria al desarrollo industrial de la provinci».

Según el decano de COGITI Cádiz, Domingo Villero, Airbus «es sinónimo de innovación, empleo cualificado y de compromiso con el territorio. Símbolo de excelencia técnica, colaboración y apuesta por el futuro». «Representa la mejor combinación posible: tecnología punta, sostenibilidad y raíces andaluzas».

Iván Martínez Sánchez, nuevo director de la planta de Airbus en El Puerto de Santa María, recogió la placa de manos de Alberto Cervantes, representante de Navantia, entidad galardonada en 2024. «La historia de Airbus en Cádiz se remonta a casi 100 años. Es una presencia que se ha consolidado a lo largo de décadas y tiene proyección en el futuro, gracias al legado que nos dejaron nuestros antepasados, con casi cuatro generaciones».

Martínez se estrenaba en su primer acto como director en la planta portuense, desde donde se fabrican «componentes para todos los programas de aviación comercial de Airbus y para muchos de los programas de Defence & Space. Contamos con más de 700 empleados altamente cualificados y trabajamos también codo con codo con la cadena de suministro y con la industria auxiliar en Andalucía».

«La planta de El Puerto está llamada a ser el referente aeronáutico en la región y elemento tractor de la industria en la región. Una planta eficiente y competitiva que nos ayudará a seguir liderando el camino hacia la aviación del futuro. Va a ser un referente claro en la industria aeronáutica y aeroespacial en Cádiz, en España y en el mundo. Gracias a las personas, a nuestros empleados, que son lo más importante para nosotros».

Desarrollo profesional

«Para ello, estamos realizando inversiones y mejoras significativas en nuestras instalaciones, integrando y optimizando nuestras líneas de producción, participando en nuevos desarrollos y, en definitiva, escribiendo el futuro de lo que queremos que sea la industria aeronáutica en Cádiz».

«Tenemos campañas de captación de talento, de desarrollo profesional, en colaboración con las administraciones y centros especializados. El incremento del talento y la formación en Cádiz es esencial para Airbus», insistía. «Sois la base de la innovación y el motor de la industria en Cádiz. Lo que hacéis es muy relevante para seguir impulsando nuestro sector. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo industrial de la provincia».

Estos premios se han asentado en el itinerario de la industria gaditana y se celebran con la solemnidad de siempre y la energía renovada. Numerosos representantes institucionales y sociales han acompañado en la fiesta del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, José Manuel Cossi; la delegada de Industria de la Junta de Andalucía, Inmaculada Olivero, el presidente de CACITI, Pepe Zallas, decanos de diferentes colegios del país, FAEC, gerentes de las empresas municipales (Eléctrica de Cádiz, Emasa…), los directores de las escuelas de ingeniería, y por supuesto los directivos de la junta de gobierno del Colegio y parte de los 1.700 miembros de esta organización estuvieron presentes en la gala.

«El ingenio gaditano sigue brillando con luz propia», manifestaba el propio Decano. «Y para despegar, hay que tener los pies bien firmes en el suelo. Por ello, este galardón a Airbus es un reconocimiento a las personas que contribuyen desde Cádiz para que la industria española siga volando muy alto».