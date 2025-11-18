Air Europa renueva su flota con la compra a Airbus de 40 aviones con sello gaditano

La compañía aérea española Air Europa ha firmado un memorando con Airbus para comprar hasta 40 aviones del modelo A350-900, valorados en 10.959 millones de euros, cuyos estabilizadores de cola se fabrican en la planta de Airbus Cádiz, en El Puerto de Santa María

Cabe recordar que la compañía española Air Europa ratificó a primeros de este mes el acuerdo con la aerolínea turca Turkish Airlines para su entrada en el consejo de administración. Este movimiento ha llevado a los turcos a desembolsar unos 300 millones de euros, lo que significa un 26% de la empresa que lidera la familia Hidalgo. Estos 300 millones de euros, más la aportación de recursos propios, han permitido a Air Europa recortar deudas y abordar una renovación de su flota.

El acuerdo con Airbus se ha anunciado en el marco del Salón Aeronáutico de Dubái, que se celebra estos días, y está dirigido a establecer la «columna vertebral» de la renovación de la flota de largo radio de la aerolínea. La compañía destaca que la llegada del A350 «acelerará la actualización de dicha flota y potenciará su crecimiento rentable en mercados clave» de Latinoamérica. El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha comentado que este pedido supone un «hito estratégico» en el desarrollo de la flota de Air Europa y un «cambio revolucionario para destinos clave en Latinoamérica».

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Ventas del área de Aviones Comerciales de Airbus, Benoît de Saint-Exupéry, ha indicado que están «orgullosos» de dar la bienvenida a Air Europa a la familia A350 y que este pedido «supone un fuerte respaldo» al A350. Se trata del avión de fuselaje ancho más moderno del mundo, diseñado para volar hasta 18.000 kilómetros sin escalas. A finales de octubre de 2025, la familia A350 ya había obtenido más de 1.400 pedidos de 64 clientes.

Crecimiento rentable

Según Air Europa, la llegada del A350 «acelerará la actualización de dicha flota y potenciará su crecimiento rentable en mercados clave de Latinoamérica gracias al rendimiento y ahorros sin igual que proporciona este modelo».

La adquisición de los A350 supone un cambio de paradigma en la política de flota de la compañía, que ahora mismo está conformada por tres modelos de Boeing, el 737, el 787 Dreamliner y el 737-8.

La compra de estos nuevos aviones se produce en pleno momento de impulso de la compañía. Tras el cierre de la venta de un 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros, la compañía canceló de forma anticipada el préstamo de 475 millones de euros que la SEPI le concedió para sortear la pandemia y dejar así saneadas sus finanzas. A nivel corporativo, la aerolínea también anunció el pasado lunes la marcha de su consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa, después de tres años dirigiendo la aerolínea y la renovación de su consejo de administración.

Más temas:

Airbus

Latinoamérica

Cádiz

Europa

Boeing