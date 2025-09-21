Una agencia de viajes de Sanlúcar deja a un centenar de clientes sin crucero y sin dinero: «Cerrado por baja médica»

Una agencia de Sanlúcar ha cerrado sus puertas a cal y canto y ha dejado colgados a los clientes con viajes pagados.

El programa de Canal Sur 'Despierta Andalucía' ha comprobado in situ la impotencia de algunos de los afectados.

La oficina está cerrada desde finales del pasado mes de agosto y ningún responsable ha dado explicaciones: nadie se pone al teléfono. La única información que se aporta es un cartel fijado en la puerta que dice lo siguiente: «Cerrado por baja médica». Sin teléfono de contacto ni nada más.

Una agencia de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) cierra y deja colgados a los clientes con viajes pagados



"Despierta Andalucía" ha hablado con los afectados



🌐 https://t.co/2c8E146jda pic.twitter.com/RrjfdIxOen — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) September 19, 2025

Hay quien ha pagado nada más y nada menos que casi 3.000 euros. Los afectados, según ha trascendido, se han quedado sin dinero y sin crucero por los fiordos noruegos. La mayoría son jubilados.

Se apunta en 'Andalucía Despierta' que los afectados ya se están movilizando para poner en marcha una demanda colectiva. «De momento, lo único que tienen es frustración e impotencia por verse sin dinero y sin viaje», se destaca.