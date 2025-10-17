El aeropuerto de Jerez pierde plazas de vuelo para la temporada de invierno

Las expectativas de vuelo para la temporada otoño-invierno desde el aeropuerto de Jerez no son, de momento, muy alentadoras. La terminal provincial prevé una caída del número de asientos programados del -6,7%, es decir, si en 2024 las aerolíneas que volaron desde Jerez ofertaron 269.610 asientos, la previsión para los próximos cinco meses, hasta marzo, es de 251.460.

LA VOZ ha podido saber que aún no se ha cerrado el calendario de vuelos y se prevé que e esta cifra, aportada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), pueda sufrir una variación al alza con la posible incorporación de nuevas rutas. Este periódico se ha echo eco de la posibilidad de que la húngara Wizz Air o la española Volotea puedan añadir nuevas rutas desde Jerez y paliar así el hueco libre que ha dejado la salida de Ryanair del aeropuerto gaditano. Esta compañía dejó de operar el pasado marzo como medida contra las tasas aeroportuarias de Aena. Ryanair anuló entonces sus vuelos con Barcelona, Palma de Mallorca y Londres. Esta salida ha provocado un fuerte descenso en el número de pasajeros de la terminal gaditana. La pérdida de las conexiones operadas por la compañía irlandesa de bajo coste ha tenido reflejo en los malos resultados de la primera mitad de 2025. En ese periodo pasaron por las instalaciones aeroportuarias jerezanas 487.137 pasajeros, lo que supone un descenso de 59.900 viajeros (-9.5%) respecto al mismo periodo del año anterior.

Jerez no es la única terminal que perderá oferta de plazas respecto a la anterior temporada invernal. Así, el aeródromo de Santiago de Compostela, que ofertará unos 917.000 asientos, perderá un 30%. Valladolid perderá un 13,3% con poco más de 49.200 plazas y Vigo tendrá unos 552.000 asientos aproximadamente, un 7,9% menos en la comparativa con 2024. En cambio, aumentará la oferta en Santander un 1,4% (417.000 plazas) y en Zaragoza, un 0,3% (296.200 plazas).

En cuanto a las expectativas de vuelo para la temporada otoño-invierno desde Jerez no se prevén grandes a cambios. Así, mantendrá cinco conexiones nacionales: Madrid (Iberia y Air Nostrum), Barcelona, Palma de Mallorca (Vueling), Tenerife Norte y Las Palmas (Binter).

En cuanto a las rutas internacionales, se mantendrán las conexiones con las principales ciudades alemanas. Es el caso de Eurowings que mantendrá sus vuelos a Düsseldorf. Mientras, Tui se ha comprometido a mantener cinco rutas durante todo el año (Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Stuttgart y Múnich), según la propuesta que ha presentado al Patronato Provincial de Turismo para optar a un acuerdo económico que incentiva estos vuelos.

El aeropuerto de Jerez de la Frontera, tras la marcha de Ryanair, buscó su relanzamiento en verano con seis nuevas rutas y reforzando la estrategia para captar aerolíneas con capacidad de crecimiento que empiecen a operar en Jerez o aumenten su presencia. Así logró rutas con Jet2 (con vuelos Leeds, Birmingham y Manchester. ), con Volotea (conexión con Asturias y de ahí a toda Europa) y con Binter (que ha incrementado las frecuencias de los vuelos con Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria).

Evolución del tráfico

La situación del aeropuerto de Jerez y de las terminales medias de España choca con las expectativas de vuelo de otros grandes aeropuertos. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), organización líder del sector en España con el 85% del tráfico aéreo, ha adelantado la oferta de asientos prevista para esta temporada de invierno, con una programación de plazas desde octubre de 2025 a marzo de 2026 de 139 millones, un 4,7% por encima de lo operado en la temporada de invierno de 2024. Destacan algunas regiones, como es el caso de Andalucía (7,5%), con incrementos por encima de la media, con otras como Baleares (-1,5%) y Galicia (-17,1%) con descensos frente a la temporada anterior.

Estas buenas previsiones y la evolución positiva del tráfico aéreo a lo largo de este año, anticipan la posibilidad de batir un nuevo récord histórico este año, si bien el crecimiento se ralentiza respecto a años anteriores. En la temporada de verano, que comprende desde abril hasta septiembre incluidos, los pasajeros ascendieron a los 183 millones, un 3,6% más respecto al mismo período del año anterior.

Aunque el horizonte se vislumbra con optimismo, hay factores exógenos al sector aéreo que podrían condicionar el tráfico aéreo en España, como la situación geopolítica o de la economía a nivel global. Además, hay otras incertidumbres estrechamente ligadas al sector aéreo que podrían incidir en su buena marcha, como puede ser la senda tarifaria que se fije en el próximo DORA III, o la resolución en relación a las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a algunas aerolíneas por su política de equipaje en cabina o los impagos del Estado a algunas compañías aéreas por las subvenciones a residentes adelantadas.