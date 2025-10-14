La aeronáutica Alestis se convierte en la cuarta empresa tractora de la Bahía de Cádiz

La aeronáutica Alestis se ha convertido de facto en la cuarta empresa tractora de la Bahía de Cádiz junto con Navantia, Dragados Offshore y Airbus. Esta compañía, que tiene factorías en el polígono del Trocadero (Puerto Real), y en el de Tecnobahía, en El Puerto de Santa María, se ha consolidado como un referente en la construcción de estructuras de aviones. El peso específico de Alestis empezó a engordar en febrero de 2024 cuando fue adquirida por la compañía burgalesa Aciturri y ahora ha multiplicado su valor con la fusión entre Aciturri y la francesa Sonaca. Alestis cuenta además con centros de trabajo en Sevilla, Getafe y Vitoria, a los que se suman las instalaciones en Brasil. Cuenta con una plantilla total de más de 1.376 trabajadores.

Alestis participa de lleno en los programas aeronáuticos de Airbus y se encarga de fabricar en su planta de Puerto Real el cono de cola del A350, la panza o 'belly fairing' del A350, la integración del estabilizador de los modelos A320 y A321, además de una parte del fuselaje del C-295.

La planta de El Puerto está especializada en la fibra de carbono y se encarga de la construcción de los largueros del A350, piezas del A330 y el forraje en fibra de carbono del cono de cola y de la panza del A350.

Aciturri Aeronáutica completó en febrero de 2024 la compra de Alestis Aerospace mediante la adquisición del 24,05% de las participaciones que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantenía en la compañía. La operación se formalizó en los términos y plazos previstos en el acto de socios suscrito por SEPI y Aciturri en 2019, tras la adquisición por parte de Aciturri del 75,95% de Alestis Aerospace en manos de Airbus y Unicaja.

De menos a más

Alestis fue creada hace más de una década por impulso de la Junta de Andalucía y la colaboración de cajas de ahorro andaluzas y del grupo vasco Alcor. En 2012, tras una crisis financiera, pasó a manos de Airbus, que se hizo con un 60%; la SEPI, que ayudó a reflotarla con la autorización de la UE, asumió otro 24%, y la entidad financiera andaluza Unicaja se quedó con el 14 por ciento restante

Finalmente, la firma burgalesa Aciturri compró el paquete de acciones de Airbus y Unicaja, creando así el primer grupo industrial aeronáutico español y uno de los pocos calificados como Tier1, los de primer nivel tecnológico y con capacidad de entregar componentes completos a los consorcios aeroespaciales como Airbus o Boeing.

Ginés Clemente Ortiz, presidente Ejecutivo de Aciturri, mostró entonces su agradecimiento a Belén Gualda, presidenta de SEPI, y a todo el equipo de la Sociedad Estatal «por su acompañamiento, trabajo e implicación durante esta etapa del proyecto, aspectos que ponen de manifiesto el compromiso de la Sociedad con la industria aeroespacial española».

Ahora Aciturri, propietaria de Alestis, acaba de culminar otro proceso estratégico en su desarrollo empresarial. Aciturri ha culminado la fusión o alianza estratégica con el grupo francés Sonaca. El acuerdo suscrito este mes de octubre supone que Sonaca adquiere el 51% de las actividades de Aciturri en el negocio de estructuras aeronáuticas, lo que significa la creación de un nuevo líder en la industria aeroespacial europea.

Sonaca colabora con los principales fabricantes aeronáuticos en sectores que incluyen la aviación civil, la defensa y el espacio. La integración entre estas dos compañías representa una alianza industrial clave: Sonaca, líder en estructuras metálicas, y Aciturri, referente en materiales compuestos cuentan con factorías distribuidas en siete países y una facturación conjunta que superará los 1.100 millones de euros en 2024.

Un gigante aeronáutico

La unión de las fortalezas de ambas empresas ha dado lugar a un grupo industrial con más de 6.700 empleados, presencia en siete países y una facturación conjunta de 1.200 millones de euros en 2025. Esta operación convertirá al grupo en el tercer actor independiente más importante del mundo en el sector de las estructuras aeronáuticas, y contribuirá al impulso de la aviación civil sostenible y la defensa europea.

La alianza reúne a dos empresas perfectamente complementarias. Sonaca es líder mundial en estructuras metálicas, mientras que Aciturri destaca por su experiencia en la tecnología de materiales compuestos, esencial para desarrollar aeronaves más ligeras y sostenibles. Ambas empresas unen su conocimiento y experiencia para reforzar su liderazgo en tres áreas prioritarias.

Yves Delatte, Consejero Delegado del Grupo Sonaca, ha subrayado que «esta alianza estratégica implica la creación de un nuevo centro de gravedad en la industria aeronáutica europea. Se trata de una apuesta de futuro con un objetivo claro: convertirnos en referentes en el desarrollo y la producción de los aviones del mañana, más respetuosos con el medioambiente». Igualmente destacó que esta estrategia no habría sido posible sin el apoyo de los accionistas de Sonaca: Wallonie Entreprendre y SFPIM, que gracias a su compromiso a largo plazo y sus inversiones, hacen posible el crecimiento continuo del Grupo Sonaca.

Esta alianza responde a una estrategia de crecimiento equilibrado tanto en el sector de la aviación civil como en el de defensa. Los contratos a largo plazo con clientes clave aportan una visibilidad excepcional para los próximos ocho años, lo que generará nuevas oportunidades de empleo y de mejora de competencias en Bélgica y España.

Mientras Sonaca y Aciturri continúan desarrollando estructuras aeronáuticas innovadoras y sostenibles, también atienden la creciente demanda de soluciones de defensa, cruciales para la seguridad y autonomía estratégica de Europa. La integración se llevará a cabo manteniendo la continuidad operativa y con respeto mutuo a las culturas corporativas y las raíces locales.

Ginés Clemente, presidente Ejecutivo de Aciturri, ha declarado: «Las personas son la fuerza que impulsa nuestro crecimiento. Esta alianza abre nuevas perspectivas para nuestra empresa y nuestro equipo. Gracias al alcance internacional de Sonaca, nuestras capacidades llegarán a un mercado más amplio y estaremos aún mejor posicionados para el futuro».