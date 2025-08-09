Adiós a la tregua de la ola de calor en Cádiz

Andalucía recibe el segundo fin de semana de agosto en plena ola de calor, que se alargará al menos hasta el miércoles, con temperaturas que podrán alcanzar o superar los 40 grados en varias provincias de la región.

Al detalle, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso naranja en Córdoba y Jaén, y el aviso amarillo en zonas de Granada y Sevilla.

Cádiz sigue sin avisos, pero la tregua que ha estado dejando la ola de calor de la mano del poniente toca a su fin. Durante las próximas horas, cambiará el panorama. Y de qué manera. Habrá zonas en las que las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, serán muy altas.

En su página web, la Aemet ha indicado que las alertas para este sábado entrarán en vigor entre la 13.00 hasta las 20.59 horas. Y lo dicho, Cádiz se libra. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor regirá en la zona de la campiña, también en Subbética cordobesa, Sierra y Pedroche. En Jaén, el riesgo importante con temperaturas máximas de 40 grados se activará en el Valle del Guadalquivir, Morena y Condado. El aviso amarillo estará vigente en Jaén capital, Monte de Jaén, Cazorla y Segura.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la cuenca del Genil en Granada y la campiña sevillana con temperaturas máximas de 39 grados.

En las capitales de provincia, se esperan para la jornada de hoy las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 26ºC y 35ºC; Cádiz, 22ºC y 30ºC; Córdoba, 22ºC y 41ºC; Granada, 22ºC y 39ºC; Huelva, 18ºC y 34ºC; Jaén, 24ºC y 40ºC; Málaga, 24ºC y 30ºC y Sevilla, 21ºC y 39ºC.

Esas temperaturas llevaderas en Cádiz cambiarán de cara al domingo e incluso para parte del sábado. Se avisa desde MeteoCádiz: «Shhhh, Shhhh,entre tú y yo: Pon a punto el aire acondicionado (limpia los filtros, el desagüe), el ventilador (limpia las aspas, engrásalo), el abanico (arregla las varillas, haz ejercicios con las manos), mete hielo en la nevera... te va a hacer falta».

Se añade, dejando una previsión del tiempo para las próximas horas y los próximos días: «Calor: desde el sábado suben las temperaturas con pico de calor el martes. Campo de Gibraltar en menor medida. Levante: sábado a media tarde moderado en entorno del Estrecho (Barbate incluido). Domingo se extiende, llegando a la Bahía de Cádiz moderado-débil. Miércoles se va».

Se resume por parte de la Aemet: «Durante el fin de semana se espera estabilidad en el tiempo en prácticamente toda Andalucía. Sigue la situación de calor, con subidas térmicas en zonas de la parte occidental». «El calor seguirá presente en Andalucía durante los próximos días», se añade. Y es que la ola de calor que azota a España y que en Cádiz no ha hecho acto de aparición del todo gracias al viento de poniente, durará al menos hasta el miércoles.

«Hasta ahora nos estábamos librando, pero el calor apretará en los próximos días», se añade por parte de El tiempo en Cádiz.