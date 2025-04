Un acuerdo 'in extremis' cierra el convenio de la Vid y frena la huelga en las bodegas de Jerez

Las bodegas del Marco de Jerez no irán finalmente a la huelga. La reunión mantenida este pasado lunes en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) entre la patronal y los representantes de los trabajadores acabó con un acuerdo para la firma del nuevo convenio y evitar con ello la convocatoria de paros anunciada en el sector. Sin embargo, este acuerdo no ha sido pleno, es decir, no ha existido unanimidad entre las dos fuerzas sindicales que han negociado el nuevo reglamento laboral que regulará al sector de la vid en Cádiz durante los próximos tres años.

Solo CC OO ha firmado el acuerdo, mientras que UGT se ha descolgado del mismo al considerar que se trata de un convenio de mínimos que no toca temas clave como la modernización de buena parte del articulado, la conciliación laboral o el complemento de antigüedad.

UGT denuncia que se ha perdido una oportunidad histórica para renovar un convenio obsoleto y critica que CC OO solo haya valorado el tema salarial. El acuerdo establece un convenio con cuatro años de duración (2024-2027), con un aumento salarial del 3% para los dos primeros años de vigencia, la actualización al IPC en el tercero y una subida del 2%, con un tope adicional de un 1% en caso de cerrarse el ejercicio con un IPC superior. El nuevo texto legal tendrá, por tanto, aplicación con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, estando previsto que las empresas abonen los atrasos con la nómina del próximo mes de mayo. Con anterioridad, las partes deberán dar el visto bueno a las nuevas tablas salariales para proceder a la firma protocolaria del nuevo convenio.

Tras casi ocho horas de reunión, el sindicato mayoritario (CC OO) y la patronal bodeguera han aceptado la propuesta del Sercla, procediendo a la firma del acuerdo sin el respaldo de UGT, que se levantó de la mesa al entender que la propuesta no satisfacía las perspectivas económicas ni el resto de reivindicaciones avaladas por los trabajadores, que sin embargo, han refrendado el principio de acuerdo en asamblea convocada de urgencia el mismo lunes a primeras horas de la noche. UGT ha destacado también la necesidad de una asamblea con más tiempo y mejor explicada.

El convenio de las bodegas expiró el 31 de diciembre de 2023 y durante las reuniones de 2024 no se avanzó todo lo que demandaban las centrales sindicales.

Un año de tiras y aflojas

De hecho, el pasado 8 de enero UGT comunicó a las partes a través de correo electrónico la necesidad de convocar la mesa de negociación y ante la paralización de las negociaciones se optó en el último mes por la convocatoria de huelga.

UGT no ha querido seguir el camino de CC OO al considerar que se firma un convenio con una media anual del 3% lo que supone un total del 12%, cuando el anterior con un año menos de convenio sumaba un 15% de subida anual. El convenio, según este sindicato, no articula nada para los fijos discontinuos.

Desde CCOO, se ha asegurado que el acuerdo da estabilidad a las plantillas y a las empresas frente a la incertidumbre del actual contexto geopolítico y económico.

Desde Fedejerez se afirmó tras la reunión que era clave «desconvocar una huelga que nadie quería» y se destacó también que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores con el acuerdo de que las jornadas sean más flexible, en función de las necesidades de las empresas. Desde la patronal ya se había dicho días antes que «con unos mínimos de adecuación a la industrialización, no habría grandes escollos en lo que se refiere a incrementos salariales». Los atrasos se ha acordado que se paguen en la nómina de mayo.