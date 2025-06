La actriz Belén López se deshace en elogios hacia el chef gaditano Ángel León: «Yo lo llamo el Einstein del mar, un inventor, un revolucionario...»

«Además de todo lo que se dice de él, yo tengo la suerte de llamarlo amigo. Y eso… ya lo cambia todo».

La actrizBelén López, sevillana afincada en tierras gaditanas, ha sacado a relucir losricos ingredientes del chef gaditano Ángel León.

Lo ha hecho a través de la red social Instagram. Y este es el bonito texto que ha dedicado a un cocinero gaditano que ha roto fronteras y que, tal y como destaca Belén López, «no solo cocina el mar»:

«Porque Ángel León , mi @angel_leon_aponiente no es solo un chef con 3 estrellas Michelin. Yo lo llamo el Einstein del mar, ya lo sabéis! Un inventor. Un revolucionario. Premio Nacional de Gastronomía. Creador del plancton comestible y del primer arroz que nace en el mar. Protagonista de Chef's Table en Netflix. Autor de la primera enciclopedia científica y culinaria del océano y mucho más!

Pero más allá de todo eso… lo que él hace no se puede explicar. Hay que vivirlo. Sentirlo. Hemos tenido el privilegio de volver a Aponiente, acompañada de dos personas que quiero con el alma: Mi añil y mi lin.

Los tres con la boca abierta y el corazón lleno. Desde que cruzas la puerta sabes que entras en otro mundo. Y la tripulación entera te guía como si fueras parte del barco. Te cuentan. Te emocionan. Te abrazan con cada palabra. Cada pase es una historia. Y cada historia, un aprendizaje Y él…

Él no solo cocina el mar. Te saca a navegar por dentro. Te alimenta el alma. Este año, el menú es pura fantasía. Una sinfonía marina que acaricia, emociona, remueve. Cocina que ilumina. Que sorprende. Que transforma lo invisible en arte.

Y los platos…Mira, yo lo siento, pero es que se te cae la baba. No están buenos… ¡Es que están que te mueres de buenos! Lo del gazpacho moruno, por favor… Dos lágrimas me caen. De lo sabroso. De lo emocionante. Porque hay platos que no se explican. Se viven. Se sienten. Y te dejan sin palabras.

Y lo que viene… Lo que Ángel está preparando ahora es directamente de otro planeta: un nuevo espacio donde podrás ver los esteros, coger el pescado, recorrer el molino y vivir la experiencia como si entraras en el mismísimo Disneylandia del mar.

Gracias, Ángel. Gracias por seguir imaginando lo imposible. Gracias a ti y a toda la tripulación de Aponiente, por enseñarnos que el futuro también se cocina con conciencia, con ternura…y con alma. Siempre en mi corazón. Vaya donde vaya«.