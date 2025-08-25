La venta de coches en Cádiz se acelera y las energías alternativas adelantan a las de combustión

La venta de coches acelera en Cádiz. En el primer semestre del año, se matricularon 8.222 nuevas unidades, un 7,34% más que en el mismo periodo de 2024. El mercado de la provincia, en sintonía con el resto de Andalucía, vive un «buen momento» y apunta a un cambio de tendencia. Además, junio no ha decepcionado. El inicio del verano, tradicionalmente asociado a un repunte en las compras para rodar el coche durante las vacaciones, ha cumplido con las expectativas y ha impulsado las ventas: en Cádiz se matricularon 1.636 unidades, frente a las 1.395 del mismo mes del pasado año, lo que supone un crecimiento del 17,28%.

El empujón de las matriculaciones en la provincia va en sintonía con el del resto del país. Según Ideauto, el Instituto de Estudios de Automoción, en los primeros seis meses de 2025 se han vendido 609.801 vehículos, un 14% más que el mismo periodo del año anterior. Y junio también hizo su agosto a nivel nacional: se han vendido más de 119.000 unidades y se ha convertido así en el mes en el que más turismos se han vendido en lo que va de año. «El mercado de la automoción en nuestro país se ha comportado mucho mejor de lo esperado en este primer semestre y la principal causa es que la venta de vehículos electrificados ya supone casi el 20% de todas las matriculaciones, a medida que la oferta se ha ido acompasando a la demanda», explica Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, la patronal del sector.

Unos números positivos que se explican también por los planes de renovación del parque con achatarramiento que se han puesto en marcha en muchas comunidades autónomas, lo que ha provocado que la demanda haya ido en aumento. Además, es importante mencionar que las consecuencias de la DANA han causado que muchos valencianos se hayan ajustado al plan Reinicia Auto+ y hayan cambiado su vehículo inutilizable por uno nuevo.

«Incluso aislando el efecto DANA, las compras de particulares, las que mayor rentabilidad aportan al punto de venta, son las que están tirando de las matriculaciones, coincidiendo además con un momento en el que el presupuesto de los conductores para adquirir un vehículo nuevo se eleva alrededor de un 14% con respecto al año pasado y se sitúa en el entorno de los 30.000», afirma Tania Puche, directora de Comunicación de GANVAM, la asociación decana y más representativa de la distribución de automóviles de España.

El mercado del automóvil es uno de los mejores termómetros de la economía: para que los compradores se lancen a comprar un coche es necesario un «contexto económico favorable». Y eso es justo lo que explica el repunte de las matriculaciones en Cádiz y en el resto del país. Hay tres factores claves detrás del aumento: la «tregua» de los tipos de interés, el buen funcionamiento de los planes de incentivo que impulsa la venta de vehículos electrificados y los acuerdos entre marcas y compañías energéticas, que permiten a los compradores acceder a bonificaciones gracias a los certificados de ahorro energético.

Concesionarios en Cádiz nacho frade

Las energías alternativas adelantan a las convencionales por primera vez en Cádiz

El cambio de tendencia también se produce en la elección de la motorización. En el primer semestre del año pasado, se vendieron más vehículos de combustión —aunque la curva ya era descendente— que de energías alternativas. Pero en los primeros seis meses de 2025, la situación ha pegado un volantazo. Estos últimos han adelantado por la derecha a los tradicionales por primera vez: el 57,24% de las unidades matriculadas en Cádiz han sido híbridos, híbridos enchufables, eléctricos o de gas. Ahora son las tecnologías alternativas las que tiran del mercado y explican el crecimiento de las matriculaciones.

Son varios los motivos que explican el porqué han aumentado esta clase de vehículos. «Primero, porque la oferta comercial de las marcas de estas tecnologías es muy importante», explica Raúl Morales. Poco a poco, el mito existente alrededor de los coches con energías alternativas se desvanece. «El miedo con el vehículo electrificado es menor porque el rango de recorrido está en unos 400 kilómetros, que es una distancia bastante razonable». Además, el parque actual de vehículos eléctricos y el número de puntos de recarga es «sencillo planificar tu viaje», aunque es «un punto de mejora en nuestro país», según el director de Comunicación de Faconauto, quien sentencia que «son todas las hibridaciones y el eléctrico los que están tirando del mercado».

Por otra parte, el precio es uno de los factores que más tienen en cuenta los compradores, y en los coches eléctricos puros e híbridos enchufables empieza a caer debido al incremento de la competencia. «Empiezan a verse como algo a lo que se puede aspirar». Igualmente, los vehículos de propulsiones alternativas aseguran una etiqueta que permite circular sin restricciones por las zonas de bajas emisiones de las ciudades de más de 50.000 habitantes.

Cada vez son más las personas que optan también por un vehículo totalmente eléctrico. En Cádiz, se vendieron 446 eléctricos en el primer semestre de 2025, un 66% más que en el mismo periodo de 2024. Progresivamente, los ciudadanos se familiarizan más con este tipo de tecnologías, gracias al paso intermedio que suponen los híbridos. «Nos permiten acercarnos y familiarizarnos con la movilidad electrificada sin la ansiedad que nos puede provocar encontrar un punto de recarga o quedarnos sin batería», reconoce Tania Puche, quien afirma que las ventas de vehículos electrificados en España cada vez se acerca más a la media europea.

El mercado de los coches de ocasión, el más estable

«El mercado de ocasión siempre ha sido un mercado mucho más sólido y mucho más estable que el de nuevos», afirma Tania Puche. Una de las principales razones es el que el precio medio de los vehículos nuevos se «aleja de las rentas medias». «No todo el mundo puede gastarse 30.000 o 40.000 euros». Por eso, el mercado de ocasión y de segunda mano se ha convertido en una solución para la gran parte de las familias. «Además, estamos en un momento en el que los vehículos de hasta 5 años están creciendo de manera notable, porque además nos permite comprar un vehículo prácticamente nuevo que cumple con todas las normativas de contaminación», afirma Puche.

También existe un mercado de ocasión de vehículos electrificados. «Uno de tres años costará un 50% que cuando era nuevo». Además, el hecho de que las baterías tengan un rendimiento y una vida útil mayor de lo esperado y que los fabricantes otorguen grandes garantías ha propiciado que el mercado de ocasión se convierta en una palanca para poder electrificar el parque y acelerar esa descarbonización. En este sentido, y para evitar que los vehículos eléctricos sean para la minoría, el sector automovilístico «echa en falta que el plan MOVES incluya también el apoyo a los eléctricos de ocasión».

En Cádiz, cada vez se abren más paso marcas de coches emergentes y desconocidas para el gran público. Y también en los concesionarios de ocasión gaditanos. En ellos, se han producido ventas de marcas como Jaecoo (1), DFSK (5) o BYD (3).

En la provincia gaditana se han vendido 27.739 coches de ocasión, un 1,64% más que el mismo periodo que el año anterior. Con estos datos encima de la mesa, Cádiz ha sido la tercera provincia donde más ventas de vehículos de ocasión se han producido solo por detrás de Málaga (50.217) y Sevilla (49.007).

La marca de coche que más vehículos de ocasión ha vendido en la provincia de Cádiz en el primer semestre ha sido Volkswagen, con 3.062 matriculaciones, por delante de Peugeot (2.226) y Citroën (2.316). A nivel andaluz, el mercado de ocasión también ha sufrido un leve ascenso. En total, se han vendido 224.237 nuevos vehículos de ocasión, lo que supone un crecimiento del 2,20% en comparación con el primer semestre del año anterior.

Expectativas para el cierre del año

De cara al cierre del año, las expectativas son buenas. «Nuestra visión es que vamos a llegar o superar el millón de unidades este año, lo cual seguimos todavía por debajo de las cifras de pandemia pero el año se está comportando muchísimo mejor de lo que estábamos esperando», afirma Raúl Morales, quien, a raíz de los datos, extrae varias lecturas. La primera es que las tecnologías alternativas están tirando del mercado; la segunda es que a nivel nacional han pesado mucho las ventas en la comunidad valencia debido a que están sustituyendo su coche damnificado por uno nuevo; y tercera es que hay comunidades que han puesto en marcha planes de renovación del parque que están impulsando también las ventas. «Si juntas estos tres elementos, pues, nos lleva a que el mercado, se está comportando mejor de lo esperado», concluye el director de Comunicación de Faconauto.

Por su parte, Tania Puche sostiene que «si se mantuviera este ritmo, sería factible quedar a las puertas del 1,1 millón de unidades vendidas». «Estamos experimentando una mejora en el comportamiento del mercado», concluye.

La tendencia es ascendente. A nivel nacional, el 2024 superó la barrera del millón de unidades vendidas, en total 1.016.885 vehículos matriculados, un 7,1% más que en 2023. Por eso, tras los buenos resultados cosechados en el primer semestre, las expectativas apuntan a que se pueda volver a batir récord por segundo año consecutivo y, poco a poco, se recuperen las cifras que se registraban antes de la pandemia. En cuanto a la provincia de Cádiz, se lograron salvar los muebles gracias a un sprint final en el mes de diciembre, cuando las ventas crecieron un 15%.

En total, se matricularon 16.040 vehículos frente a los 15.196 de 2023; sin embargo, a mediados de año, las noticias no eran tan esperanzadoras: el mercado seguía estancado y no terminaba de arrancar. Ni junio, uno de los meses donde más matriculaciones se realizan, logró desatascarlo. Es más, registró cifras peores que la del año anterior: las ventas bajaron -1,27% en comparación con el mes anterior. El motivo, una «incertidumbre económica que no favorecía la inversión».

Afortunadamente, la situación ha pegado un giro y los números apuntan a que 2025 volverá a romper los registros de años anteriores.