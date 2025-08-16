Accidente frontal en la A-384, a la altura de Villamartín

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 16/08/2025 a las 18:14h. Compartir Copiar enlace

El parque de bomberos de Villamartín intervino en la tarde de ayer tras una colisión frontal entre un turismo y un camión en el kilómetro 13 de la carretera A-384. Afortunadamente, no hubo personas atrapadas en los vehículos.

A su llegada, los bomberos comprobaron que los cuatro ocupantes del turismo y el conductor del camión habían salido por sus propios medios. El equipo colaboró con los Servicios Sanitarios para la atención de los implicados y con el servicio de grúa para la retirada y carga de los vehículos siniestrados.

En la intervención participaron tres efectivos del parque de Villamartín, que se desplazaron al lugar con una autobomba rural pesada (R-26) y un vehículo de rescate ligero (S-35). También colaboraron Policía Local y Guardia Civil para asegurar la zona y regular el tráfico.