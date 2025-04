El absentismo laboral al alza obliga a extremar controles en las empresas de Cádiz

Las bajas laborales siguen al alza en Cádiz. En lo que llevamos de 2025 se han iniciado 17.934 expedientes sin contar a los autónomos. La duración media de la baja se ha situado en los 38,5 días. La escalada de bajas laborales por incapacidad temporal (IT) comenzó en 2023, después de tres años de caídas. El año 2024 fue especialmente significativo su incremento. El 2020 cerró con 133.975 procesos de baja en Cádiz, es decir, una media de 11.100 procedimientos abiertos al mes y 2023 superó los 170.000, lo que supone un salto de 14.000 expedientes de media al mes. En 2022 se cerró con 127.281 procedimientos, unas 10.000 partes de media al mes. Estas estimaciones son del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, que admite un aumento del 40% de bajas de un año a otro, incluso en el primer semestre de este año.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, confirmó en su momento que esta situación seguirá aumentando mientras el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no logre descongestionar sus listas de espera para especialidades. En ese sentido, las causas de baja más frecuentes en Cádiz tienen que ver con traumatología y salud mental. En opinión de José Blas Fernández, las bajas laborales no son un problema único de las grandes empresas si no también de las pymes, «ya que las plantillas pequeñas sufren de manera muy directa la baja de uno de sus trabajadores».

Al margen de las bajas laborales que tramita la Seguridad Social las empresas gaditanas se enfrentan el absentismo propio en horas de trabajo. Esta ausencia tiene más dificultades de control para los departamentos de recursos humanos. La situación ha llevado a las empresas a activar mecanismos para ejercer una mayor vigilancia sobre la jornada laboral de sus plantillas. Así, el control horario resulta clave para frenar el absentismo laboral en las empresas. Los empresarios son partidarios de mecanismos de fichaje en entrada y salida con carácter general. José Blas Fernández considera que «el absentismo no puede servir para convertir derechos sociales en privilegios mal justificados». «El absentismo, cuando se deriva de prácticas abusivas o del conocido absentismo del caradura, impacta de manera desproporcionada en las pymes, que no cuentan con los recursos financieros o humanos para asumir estos sobre costes de manera continuada», afirma el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta.

Herramienta para el empresario

Para el control del absentismo laboral no justificado relacionado con incumplimientos del horario de trabajo (llegar tarde o salir antes, salir a hacer recados personales en medio de la jornada, etc.), el empresario tiene una herramienta a su favor en el registro horario, que es obligatorio desde 2019. Existen diferentes soluciones tecnológicas que le permiten llevar un control de los horarios que cumplen sus empleados, gracias a los cuales quedan registrados la hora de llegada y salida de cada trabajador.

Los datos recogidos en el último informe de absentismo laboral suponen que 1.463.544 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario el año pasado en nuestro país. Una cifra especialmente llamativa de la que el estudio destaca que 1.137.500 se encontraban de baja médica, por lo que fueron 326.000 los trabajadores que se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por otras razones distintas. Estos datos ponen en manifiesto los 14 millones de euros que alcanzaron los gastos por bajas laborales en las empresas durante el último ejercicio, lo que subraya la presión financiera que este fenómeno ejerce sobre el tejido productivo.

En relación con este informe, una reciente encuesta pone de manifiesto que el 66% de los trabajadores españoles preferiría una jornada de cuatro días a la semana, incluso si esto supone alargar ligeramente el horario diario, mientras que solo el 38% asegura que se respeta completamente su derecho a la desconexión digital.

Según el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, en la provincia se producen 36,44 bajas por cada 100 trabajadores (incidencia media) con un incremento del 5,93%. La mayor incidencia de las bajas se debe al comportamiento de la contingencia común, que con una incidencia del 33,38 se ha incrementado un 7,26%. En cambio, la incidencia de las bajas por contingencia profesional disminuye un 6,71%, en la que se han registrado 3,06 bajas por cada 100 trabajadores.

Por cada 100 días cotizados se han registrado 5,31 días de baja (índice de IT) con un incremento del 11,32% respecto al mismo período del año 2023. La evolución de este índice se debe a la evolución de la contingencia común, que incrementa la incidencia de las bajas y la duración media de las mismas con un aumento del índice de IT en 12,56%. En contingencia profesional el índice de IT mantiene el mismo valor (0,47) que en el mismo periodo del año anterior.

Sectores afectados

Entre los grandes sectores, la industria es el que concentra un mayor absentismo, con el 6,8% del total de horas pactadas, seguido del sector servicios, con una tasa del 6,6%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,3%. El análisis sectorial pone de manifiesto una gran dispersión respecto al absentismo: mientras que algunos sectores cuentan con un nivel reducido -hasta 12 contaban con una tasa por debajo del 4,3%- otros se enfrentan a un grave problema ante el número de horas perdidas. Así, los sectores con un mayor absentismo son los servicios a edificios y actividades de jardinería (10,7%), las actividades postales y de correos (10,6%), las actividades y juegos de azar (10,5%), la asistencia en establecimiento residenciales (10,3%) y, en quinto lugar de la clasificación, las actividades sanitarias (9,9%).

La comunidad andaluza ha incrementado sus cifras de absentismo, sin embargo, entre los primeros puestos no figuran, precisamente, las provincias andaluzas, ya que son los vascos los más absentistas. Por comunidades autónomas, en el cuarto trimestre de 2024, el País Vasco ha sido la que ha registrado un mayor absentismo, con un total del 8,5% de las horas pactadas, seis décimas más que en el cuarto trimestre de 2022, seguido de Canarias (8,3%), Galicia (7,5%) y Murcia (7,2%). Los menores niveles de absentismo se localizaron en Madrid (5,5%), Baleares (5,6%), La Rioja (5,6%), Andalucía (6,2%) y Comunidad Valenciana (6,2%).

Antonio Garamendi, presidente de CEOE LA VOZ LABORAL El teletrabajo no es la solución El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, alertó el pasado año sobre el aumento del absentismo laboral en España en un escenario en el que aseguró que algunas empresas padecen un absentismo del «15 por ciento» de su plantilla diariamente. «Hay compañías en las que de 600 personas no van 90 todos los días», denunció Garamendi. El presidente de la CEOE señaló entonces que esta cuestión se está convirtiendo en una importante problemática para las empresas, por lo que ha llamado a tomar cartas en el asunto desde el diálogo social con la participación de empresas, sindicatos y Gobierno ya que es una realidad que «el absentismo ha crecido» En su opinión, «hay algunos temas que hay que empezar a valorar» ya que hay ideas que aún con aspectos positivos como el teletrabajo, «que es una herramienta buenísima de conciliación y cercanía», también acarrean «perjuicios». Dijo que el teletrabajo está «provocando un aislamiento muy importante a cierta gente», lo que «provoca ansiedad y provoca bajas» que repercuten en las empresas.