El abono de los atrasos del nuevo convenio permitirá una extra en julio al Metal de Cádiz

Los trabajadores del Metal de Cádiz cobrarán un extra en la nómina de julio si finalmente el acuerdo del nuevo convenio del sector sale ratificado en las distintas asambleas sindicales. De momento, el nuevo marco legal que regulará al Metal de Cádiz durante los próximos nueve años cuenta con el visto bueno de la patronal (Femca) y de UGT, que tiene la mayoría en el sector industrial de la provincia, sin embargo, este acuerdo ha sido rechazado por CC OO, el segundo sindicato en liza de la negociación y en minoría.

En cualquier caso, el pacto alcanzado entre Femca y UGT en la madrugada del lunes tiene varios puntos clave . Uno de ellos es la subida del IPC para 2024 del 3% y del 2,8% para 2025, además de los atrasos, la incorporación del plus de tóxico penoso desde 2024 a 2032, que se perdió en el año 2012. Además, el nuevo convenio establecer una regla del juego para los fijos discontinuos. El secretario provincial de la patronal del Metal y cerebro de la negociación por la parte empresarial, José Muñoz, ha confirmado que este nuevo convenio significará, de entrada, un incremento del 12% que se verá reflejado en la nómina de julio de los trabajadores. Este aumento responde al pago de los atrasos.

Muñoz ha destacado que se trata de un buen convenio y, de hecho, en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) se ha reconocido que estamos ante el mejor convenio de la historia del Metal de España. La patronal no entiende el descuelgue de CC OO y tampoco quiere valorar esa actitud. Muñoz ha destacado la recuperación del plus tóxico-penoso para las plantillas. La recuperación de este plus se plantea de 2024 a 2032 al 100% para personal obrero y profesionales de oficio. La patronal había pedido esa cadencia en el tiempo, que fue aceptada por UGT.

Igualmente se toca de lleno el papel de los fijos discontinuo, con censos, orden de llamamiento con criterios objetivos y otros aspectos. Los porcentajes sobre el abono durante las incapacidades temporales se quedan en el 100% para enfermedades graves y en el 90% para accidentes. En el caso de las dos primeras bajas del año por enfermedad común se fija un pago como convenio del 80% y a partir de la tercera, según estatutos.