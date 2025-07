Abandona Cádiz el segundo crucero más grande del mundo

Salida del 'Star of the Seas' de Cádiz

Un gigante de los mares abandona Cádiz. El crucero 'Star of the Seas', el segundo más grande del mundo junto con el 'Icon of the Seas', ha abandonado el muelle comercial del puerto de Cádiz este martes en dirección a Estados Unidos. El crucero llegó a la Bahía el pasado jueves para una varada técnica. Durante estos días ha repostado en las instalaciones gaditanas. El barco llegó a Cádiz solo con la tripulación a bordo procedente del astillero finlandés de Meyer Turku, donde se acaba de terminar su construcción. La obra arrancó en 2023.

La escala en Cádiz ha sido puramente logística. El crucero atracó en el muelle comercial de Cádiz para repostar y emprender ahora su viaje hasta Florida. El debut del nuevo barco de la Royal está previsto para el próximo mes de en agosto y saldrá de Puerto Cañaveral (Orlando), Florida. Como se recordará, la naviera había contratado los servicios del astillero gaditano en julio para obras de ajuste en el crucero. Su navegación desde Finlandia a Cádiz ha sido una prueba técnica para comprobar la capacidad de respuesta de esta ciudad flotante. Sin embargo, el anuncio de las movilizaciones del sector del metal en Cádiz y la posterior huelga obligaron a la dirección de Royal Caribbean a cambiar de planes y utilizar el astillero gaditano solo como punto de repostaje antes de emprender la ruta hacia Estados Unidos. Será en Orlando donde embarquen los primeros pasajeros de este imponente crucero.

El 'Star of the Seas' es un crucero de la clase Icon de Royal Caribbean. Destaca por su capacidad para albergar a 7.600 pasajeros en 2.805 camarotes, muchos de ellos con balcón. Ofrece ocho barrios temáticos, incluyendo Surfside para familias y The Hideaway con una piscina infinita para adultos. Además, cuenta con el parque acuático más grande en alta mar, Category 6, y la piscina Royal Bay, la más grande en un barco. Cuenta con una manga de 66 metros y una eslora de 364 metros, unos metros menos que el Icon of the Seas. Este crucero cuenta con 20 cubiertas.