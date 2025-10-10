'100x100 Unidos' se presenta en Cádiz y se lanza a por las autonómicas

La marca política que se creara en el año 2015 en La Línea de la Concepción, bajo el nombre de 100x100 con el alcalde Juan Franco, a la cabeza y dos mayorías absolutas consecutivas, se presentó ayer por la tarde en Cádiz capital bajo el nombre de '100x100 Unidos' con la intención de dar el salto a nivel regional en las próximas elecciones autonómicas de 2026, aunque de momento solo en la provincia.

La formación 100x100 Unidos «nace con la vocación de ser el instrumento con el que se oiga con fuerza la voz de los gaditanos y gaditanas en las instituciones autonómicas y estatales donde se decide el presente y el futuro de Cádiz«. Así lo ha descrito el presidente de esta nueva formación, el linense

Francisco Javier Vidal, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de La Línea y actual vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz por La Línea 100x100, durante el acto de presentación oficial del partido, que ha tenido lugar este jueves en la terraza del Hotel Spa Cádiz Plaza. Un evento al que han acudido un gran número de simpatizantes llegados de distintos puntos de la provincia, responsables políticos y medios de comunicación. Entre los asistentes se ha contado con los alcaldes de La Línea, Juan Franco (La Línea 100x100); Los Barrios, Miguel Alconchel (Los Barrios 100x100); Chipiona, Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona); y la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas (Ciudadanos).

«Sin ideología, con seriedad, moderación, diálogo y sentido común, ofreciendo experiencia y capacitación». Estas han sido algunas de las claves con las que Vidal ha descrito a 100x100 Unidos durante su intervención, en la que ha confirmado que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas.

«Creemos que es momento de actuar, de dar un paso al frente, no solo reclamando lo es que justo para esta provincia, si no yendo directamente a por ello si los gaditanos depositan en nosotros su confianza», ha expuesto el presidente de 100x100 Unidos, refiriéndose así a la ausencia de nuevas y necesarias infraestructuras o al cada vez peor estado de las existentes, o al avance en la vertebración de la provincia, al narcotráfico o a los altos índices de desempleo, entre las principales problemáticas que arrastra históricamente la provincia. «El desarrollo de la provincia de Cádiz es también el desarrollo de todos sus municipios», apuntó Vidal.

Desde 100x100 Unidos señalan que «en los últimos años se ha sembrado la semilla del cambio en muchos de nuestros municipios, en donde ya son varios los partidos localistas que gobiernan o forman parte del equipo de gobierno municipal, como en La Línea, con un gran respaldo social e importantes resultados, también en Los Barrios, en Chipiona, en Tarifa…con esta experiencia acreditada estamos armando todo un movimiento con el que irrumpir en un panorama político enfrentado y aislado de los problemas reales de la gente y traer a Cádiz las inversiones que necesitamos», ha declarado Vidal.

«Nuestras formaciones seguirán trabajando desde lo local, con renovada y ampliada vocación de servicio a nuestros vecinos y vecinas y al mismo tiempo sumando entre todos, uniendo fuerzas desde los distintos rincones de nuestra provincia para lograr una voz propia e independiente sin injerencias de fuera como les ocurre a los partidos tradicionales sujetos siempre a los intereses de sus líderes nacionales», añadió el presidente de 100x100 Unidos.

La Línea de la Concepción, Los Barrios, Algeciras, Tarifa, Barbate, Conil, Medina Sidonia, San Fernando, el Puerto de Santa María, Jerez, Chipiona, Sanlúcar, el Bosque, Benaocaz, Arcos de la Frontera, Ubrique…desde 100x100 Unidos destacan que la formación está ya presente en una veintena de municipios de la provincia de Cádiz. «Continuamos formando distintos equipos de trabajo en otras localidades», explicó Vidal.

Congreso constituyente

Tras la presentación formal del partido, la Ejecutiva de 100x100 Unidos trabajará los próximos meses con la mirada puesta en las elecciones autonómicas del año que viene, teniendo prevista la celebración del congreso constituyente en febrero de 2026. Durante los próximos meses trabajará en la elaboración de un programa y una batería de nuevas propuestas que den respuestas a los principales problemas de la provincia así como en la elaboración de una candidatura al Parlamento andaluz que despierte de nuevo la ilusión en los gaditanos.

Junto a Javier Vidal, también forman parte de esta Ejecutiva la concejal de Nuevos Aires Tarifa, Celia Rico, como vicepresidenta; el algecireño Andrés Maderal, de Algeciras 100x100, como secretario de Política Institucional; la concejal de Unidos por Chipiona, Laura Román, como secretaria de Igualdad; el tarifeño Germán Braza como secretario de Organización y la concejal linense Yolanda Fernández, de La Línea 100x100, como secretaria de Administración.

Vidal ha presentado además en este acto la página web de la formación www.100x100unidos.es, sus perfiles en redes sociales y un vídeo presentación que resume las claves de este «Ilusionante» movimiento que despega en la provincia de Cádiz, «para que la voz de los gaditanos y gaditanas se oiga de una vez por todas en Sevilla y Madrid».

Ahora, con un bagaje también provincial a sus espaldas al haber formado gobiernos de coalición en la Diputación de Cádiz durante el mandato 2019/2023 con el PSOE y actualmente, en el 2023/2027, con el PP, se presentan como '100x100 Unidos' para que los gaditanos tengan «una voz propia en la Junta».