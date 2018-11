Trump y Macron liman asperezas y coinciden en aumentar la aportación militar de Europa

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, coincidieron este sábado en que Europa debe incrementar su aportación financiera a la defensa común y trabajar para reforzar sus capacidades militares.

«Necesitamos compartir la financiación de nuestra defensa», aseguró Macron en una declaración a la prensa tras recibir a Trump en el Palacio del Elíseo para mantener una entrevista bilateral, precedida por un polémico tuit del estadounidense que calificó de «insultante» el deseo del francés de tener un ejército europeo.

Trump mostró su «aprecio» por las palabras de Macron acerca de la necesidad de que Europa aumente su aportación, ya que su país desea «una Europa fuerte».

«Lo más importante es la justicia, que la relación sea justa. Ahora Estados Unidos paga por proteger a Europa, y eso no es justo. EE.UU. debe financiar hasta cierto punto, pero hay límites (...) Deseamos ayudar, contribuir, pero hay otros países que deben echarse la mano al bolsillo para que la situación sea justa», señaló Trump.

Aunque no estaba previsto que hablasen a la prensa antes de su reunión, el francés tomó la iniciativa para explicar que ambos abordarán asuntos como Irán, Siria, el comercio y África, además de «las capacidades estratégicas de Europa», que han suscitado las discrepancias en las últimas horas.

Trump compareció con rostro serio y crispado, mientras Macron, fiel a su estilo, buscó en todo momento el contacto físico con su interlocutor a través de continuas palmadas en la espalda y en las piernas al estadounidense.

Nada más aterrizar anoche en París, Trump había escrito un mensaje en Twitter en el que consideraba «muy insultante» que Macron propusiese un ejército europeo «para protegerse a sí misma de EE.UU., China y Rusia».

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!