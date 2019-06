La tardía reacción de Macri al apagón ensombrece su campaña para ser reelegido «Después de tres años de tarifazos de hasta de más del mil por ciento para inversión en energía tenemos esto», clama la oposición argentina

El día después del mayor apagón de la historia, no se hizo la luz para Mauricio Macri. El presidente argentino tuvo que encajar las críticas por el «domingo negro» y de paso, asumir los resultados electorales (a la Gobernación) de cuatro provincias donde no pudo cantar victoria propia aunque sus principales adversarios, tampoco.

En el epicentro de SADI, las siglas perversas del Sistema Argentino de Interconexión, se encuentra las causas del fundido en negro del domingo que dejó a toda Argentina a oscuras y a parte de Uruguay y Paraguay en las sombras. Las causas que explican un fenómeno insólito -no sucedió ni en las peores épocas de la primera década de siglo- se conocerán con certeza dentro de un par de semanas.

El caos, en el Día del Padre y de las votaciones a Gobernador en las provincias de Santa Fe, Formosa, San Luis y Tierra del Fuego, donde el oficialismo no tuvo triunfos, sirvió en bandeja la critica a degüello contra Macri de los candidatos presidenciales que, hasta ahora, parecían perder fuelle de cara a las elecciones de octubre. Alberto Fernández, el compañero de «fórmula» de Cristina Fernández, no perdonó al identificar el corte masivo de luz como «el símbolo del fracaso de la política enérgetica». Sergio Masa, ex jefe de Gabinete como Fernández, de la viuda de Néstor Kirchner, también aprovechó una oportunidad inmejorable para fustigar al Gobierno por un acontecimiento que sucede, «después de tres años de tarifazos de más del 1.000 por ciento de aumentos en energía... Nos dijeron que era para inversión y el resultado es un enorme apagón». Dicho esto, exigió que los responsables del área acudan al Congreso a dar explicaciones.

El escenario el lunes no era dramático pero unas 10.000 personas permanecían, todavía, sin suministro eléctrico. Gustavo Lopetegui, secretario de Energía y pieza permanente, desde el inicio del Gobierno, del círculo de máxima confianza de Macri, garantizó: «Yo diría que hay cero posibilidades de que vuela a ocurrir un apagón masivo».

Extraordinario

Las explicaciones de lo ocurrido, en rigor, no están claras. «El domingo la demanda era muy baja. Es muy extraordinario que esto haya ocurrido. Nunca había ocurrido en la historia de Argentina», se sinceraba en declaraciones a la emisora de radio La Red. «En unos 15 días», reiteró, se conocerán las causas. Antes, «en las próximas 72 horas -añadió Lopetegui- las empresas tienen que suministrar el informe de todos los eventos que estaban sucediendo hasta las 7.07. Ahí fue cuando se desconectó», detalló en alusión a la hora en que a todos los argentinos, salvo en Tierra del Fuego, provincia al sur del sur, se les vino la noche aunque había salido el sol. «Cammesa (compañía que administra el mercado mayorista elécrico) va a realizar el estudio y en unos 15 días vamos a saber cuál fue la sucesión de acontecimientos». Entretanto, las hipótesis se suceden y la que cobra más fuerza apunta a un fallo en la conexión entre las centrales de Yaciretá (fronteriza y gestionada con Paraguay) y Salto Grande. La alarma habría saltado pero pasado desapercibida.

Todas las explicaciones parecen pocas frente a una población que parecía, después de años de sacrificio, empezar a tener un cierto grado de sosiego con el repunte de la economía, una inflación en aparente retroceso, estabilidad momentánea del dólar y las empresas que cotizan en bolsa en luna de miel (las 20 principales duplicaron su valor) tras el anunció de que el actual presidente intentará la reelección de la mano de un peronista histórico como Miguel Angel Pichetto. Ambos se han puesto al frente de la flamante coalición Juntos por el Cambio que mete en la misma bolsa, a la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), al Pro que fundó el presidente, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y a lo que el Gobierno denomina «peronismo racional» que equivale al no kirchnerista.

Las críticas a Mauricio Macri fueron severas por un hecho sin precedentes en la historia de Argentina pero también por salir a dar explicaciones tarde y hacerlo por las redes sociales. Siete horas después de que la fiesta del Día del Padre (también para él) se convirtiera en una escena más propia de velatorio, el presidente intervino reconociendo el caos y afirmando, «estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible».

Energía, caballo de batalla

La energía fue el primer caballo de batalla que la Administración Macri se empeñó en domar nada más llegar a la Casa Rosada. El por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, declaró como primera medida, sin contemplaciones, la «Emergencia enérgetica» hasta el 2017 pero advirtió que se necesitaría mucho más tiempo hasta recuperar la normalidad.

Tras más de una década de estar congeladas las tarifas (las más baratas del mundo) y prácticamente paralizadas las inversiones, el Gobierno acometió un accidentado proceso de renovación y actualización de precios. Medida impopular pero necesaria, el apagón resucitó los peores fantasmas de los argentinos pero también de Mauricio Macri sensible a cualquier cimbronazo que pueda poner en más en riesgo su reelección.