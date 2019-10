¿Quién es Ovidio Guzmán, que desató un tiroteo en Sinaloa? Hijo menor del Chapo que cumple cadena perpetua, tiene una orden de extradición de EE.UU.

«Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mí me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear». Así se define Ovidio Guzmán López en su perfil de la red social Twitter bajo el usuario @OvidioGuzmanL.

Conocido como «El Ratón» o «E Raton nuevo», es uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, quien fue sentenciado a mediados de este año a cadena perpetua en EE.UU. al ser considerado uno de los líderes del Cartel de Sinaloa. Y su captura por parte de un comando de la Guardia Nacional para poder extraditarlo fue el motivo que detonó la violencia en Culiacán el jueves, ya que los miembros del Cártel de Sinaloa convirtieron la ciudad en una zona de guerra para lograr liberarlo.

De 28 años, «El Ratón» es uno de cuatro hijos de El Chapo con Griselda López Pérez, su segunda esposa. Se calcula que el capo tiene al menos 10 hijos con varias mujeres, ya que se estima que ha tenido tres esposas y diversas amantes. Los hermanos de Ovidio son Édgar, Joaquín y Griselda.

Se considera que Ovidio Guzmán es un miembro activo del Cártel de Sinaloa, organización que fue dirigido por su padre hasta que fue capturado y extraditado en 2015 a Estados Unidos, ya que El Chapo había logrado escaparse hasta en dos ocasiones de prisiones de alta seguridad en México.

«El Ratón» empezó a ser controlado por la justicia de Estados Unidos en 2012, cuando la Oficinal del Tesoro congeló todos sus activos financieros y lo identificó como uno de los integrantes del grupo organizado que lideraba El Chapo. No obstante, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo han mantenido un perfil más elevado que Ovidio dentro del cartel, ya que la prensa local indica que ellos dos son los que controlan el Cártel de Sinaloa.

Ovidio y su hermanastro Joaquín Guzmán López, de 34 años, fueron acusados en febrero de participar en una conspiración para introducir estupefacientes en Estados Unidos entre 2008 y 2018. En 2008, su hermanastro Édgar Guzmán Salazar, de 22 años, fue asesinado durante un enfrentamiento en Culiacán. Édgar era el hijo menor de El Chapo.