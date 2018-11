El opositor venezolano Fernando Albán fue asesinado, según el informe policial El abogado del político, que era concejal de Caracas por el partido Primero Justicia, exige que «forenses internacionales» se encarguen de la investigación

La muerte Fernando Albán, el concejal de Caracas por el partido Primero Justicia que perdió la vida el pasado 8 de octubre, tras precipitarse desde la décima planta del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conmocionó a Venezuela. Ahora, y a pesar de que el suceso fue calificado de suicidio por el oficialismo chavista, la publicación del informe policial reconoce que fue un asesinato. Una conclusión que contradice la versión defendida por el fiscal general, Terek William Saab, y también por el propio presidente, Nicolás Maduro.

Joel García, abogado del político opositor asesinado, afirmó ayer que las actas del expediente policial, en su «folio número 5, correspondiente al inicio de la investigación, colocan como causa de la muerte el delito de homicidio». Queda así desmentida la versión ofrecida por William Saab sobre el supuesto suicidio del disidente, sobre la que llegó a afirmar: «Solicitó permiso para ir al baño y, una vez allí, abrió una ventana y se lanzó al vacío desde el piso diez».

García explicó que Albán, a pesar de las declaraciones del fiscal, no se suicidió, y se preguntó por qué el informe policial no coincide con la versión ofrecida por William Saab: «El fiscal dice que corrió por el pasillo y se abalanzó por el piso diez desde el baño, cuando sabemos que no hay un baño cerca. En estos folios, pudimos ver que, según las declaraciones de los funcionarios que estuvieron allí ese día, Albán estaba esposado, cuando el fiscal dice que no hay evidencias de ello», denunció.

El abogado también se refirió a las afirmaciones de William Saab sobre el supuesto traslado de Albán a los tribunales, según el fiscal previsto para el día de su muerte: «Ha vuelto a mentir, porque en la mañana de ese 8 de octubre, el Sebin ya sabía que no había traslado, según consta en el folio 83 del expediente». Además, el letrado también expresó su sopresa ante el hecho de que el opositor estaba descalzo: «¿Cómo es que lo iban a trasladar a los tribunales sin zapatos?»,

Por último, García denunció que «no ha habido transparencia» en la investigación. «Aquí miente usted -dijo, en refencia al fiscal- o los funcionarios. Usted debería inhibirse de conocer este caso, usted tiene que separarse de la investigación. Exigimos que vengan forenses internacionales a investigar», concluyó.