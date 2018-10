Entrevista «Un mundo dominado por las mujeres sería mucho menos violento» Entrevista al doctor en Psicología y criminólogo Vicente Garrido sobre perfiles conocidos de asesinos múltiples y otros depredadores sociales: Anders Breivik, los terroristas de Niza y Orlando y hasta el copiloto de Germanwings, Andreas Lubitz

F.J. Calero

@fj_calero Seguir Actualizado: 21/10/2018 02:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 11 de Septiembre marcó el inicio de una nueva era: la de los atentados terroristas indiscriminados y una nueva ultraviolencia basada en una ideología radical rumiada durante décadas. Protagonistas del terror, los autodenominados soldados del califato han cometido varios atentados en suelo europeo en tan solo un par de años: desde París, Niza, pasando por Barcelona y Berlín. Los telediarios y los portales de noticias encontraron a Daesh como una nueva encarnación del mal absoluto y millones de usuarios, víctimas del pánico, empezaron a temer atentados cerca de sus casas. Como en otros ataques masivos, especialmente en EE.UU. aunque tamibén en Europa, tanto de tinte supremacista como de ultraderecha/ultraizquierda, los protagonistas han sido mayoritariamente hombres que armados de un arma han arremetido contra la multitud para ocasionar el mayor número posible de muertes civiles.

Pocas semanas después de los atentados de Charlie Hebdo y del restaurante kosher, en marzo de 2015 un copiloto de Germanwings, la compañía low cost de Lufthansa, estrellaba su avión matando a 150 personas. Tras estrellar el avión, el caso Germanwings llevó al conteo masivo sobre su vida privada para determinar qué pudo llevar a un joven (Andreas Lubitz), que aparentemente podía tener todo con lo que soñaba, a cometer una atrocidad así. «Tenía familia y una novia, pero llegó un momento que dijo: «Me están haciendo servir zumo de tomate. Lo que quiero es ser piloto de la gran línea de vuelos internacional de la Lufthansa, me ponen en una compañía de Low Cost y luego de copiloto. A mí no me pueden tratar así”», explica a ABC Vicente Garrido (Valencia, 1958), doctor en Psicología por la Universidad de Valencia y autor del libro «Asesinos múltiples y otros depredadores».

Hombres, machistas y extremadamente narcisistas son algunas de las características que tienen en común varios de los perfiles detallados por Garrido, que además de profesor de Criminología también ha sido consultor de Naciones Unidas. Según un estudio del profesor de justicia penal y autor de «El mito del martirio», las mujeres cometen solo alrededor del 10 al 13 por ciento de los homicidios en Estados Unidos, país donde en 2017 se registraron hasta 345 asesinatos múltiples.

Apenas se cuentan mujeres entre los asesinos múltiples.

El asesinato múltiple es el acto de violencia extrema más grave en tiempos de paz, está asociado con la biología y la psicología del varón; para las mujeres es un acto profundamente extraño o ajeno salvo algunas que han formado parte de grupos terroristas como Baader Meinhof o en ETA, y luchadoras como Agustina de Aragón, pero es algo muy ajeno porque no se dan las condiciones biológicas para esa violencia. La evolución tiene un propósito, la supervivencia de la especie, le procura y le ofrece una serie de emociones que están relacionadas con la protección y el cuidado. Eso hace que en todas las épocas y países del mundo las mujeres sean menos violentas y cuanto más extremo es el acto de violencia menos participación tiene la mujer. La mujer está preparada biológica y culturalmente para buscar la mediación y negociación. Si tu me preguntas si un mundo donde las mujeres gobernaran sería menos violento, estoy convencido de ello. Si llegan al poder en su pleno uso de facultades morales e intelectuales estoy convencido, porque odian la violencia, mientras que el hombre no la odia sino que aprende a controlarla. La prueba es que cualquier película donde el malo recibe su merecido, el público está encantado, porque la violencia forma parte de nuestra herencia como especie. No es algo que se nos imponga desde fuera. Nosotros dos estamos aquí porque nuestros antepasados fueron capaces de dominar a las bestias y superar a otras especies. Cuando rascas más profundamente, cuando te insulto sientes el deseo de golpearme, el instinto es natural, es el de la lucha. Para el ser humano el tiempo que lleva civilizado es una broma comparado con el tiempo primitivo. ¿Por qué tenemos miedo instintivo a la serpiente y no tanto a un coche cuando tienes más posibilidad de morir en un coche que con una serpiente?

Los autores de matanzas, sean en nombre de la supremacía blanca o de Daesh, suelen ser hombres que maltrataban o eran profundamente machistas con sus parejas.

En general el asesino múltiple es alguien que actúa porque tiene el relato de una identidad herida: lo consideran fracasado, es un narcisista y eso le duele mucho. Lo que quiere es cambiar su identidad, la identidad que él percibe, porque tiene un concepto de sí mismo muy elevado, pero su identidad social es el producto de cómo los demás lo perciben. En el asesino múltiple, la identidad, entendida como la percepción que uno tiene, es de fracaso. Su yo tiene unas expectativas que no se corresponden con su identidad social y quiere crearse una nueva, un relato en el que no es un perdedor, que no sea alguien a quien le ningunean en el trabajo y que no tiene amigos. “Me habéis tratado fatal y esto es lo que os merecéis”. Este tipo de personas tiende a utilizar ese poder donde se le permite, si no puedes en el trabajo porque los compañeros apenas te dan para una cerveza pero no eres una persona popular ni valorada, ¿dónde demuestras este poder? En casa con tu pareja o con tus hijos. Por eso que sean machistas entre los asesinos múltiples no es extraño, sino que utilizan el poder donde pueden ejercerlo y llega a un momento en que no les es suficiente.

¿Por qué si un hombre coge una furgoneta y atropella a la multitud al grito de "Alá es grande" es un terrorista y quien entra en una iglesia de una congregación de afroamericanos es un asesino múltiple?

La definición más aceptada es que el terrorismo es el uso de una violencia dirigida a crear el terror con objeto de conseguir un fin político, generalmente es indiscriminada aunque también se dirige a cuerpos policiales, etc. En los países donde hay democracia asumimos que es del todo ilegítimo, inmoral, un crimen. Si va dirigida a Estados ilegítimos, dictaduras, aquí las perspectivas cambian porque están tratando de derrocar a un gobierno que genera terrorismo y ahí tendremos más dudas sobre la moralidad. También vemos terrorismo de Estado como en Venezuela, que secuestra, mata y detiene a opositores. No veo tanta duda a lo que me estás planteando. Otra cosa es que me digas que quien lo ejerce no se considere terrorista sino luchador. La paradoja es por qué si hay tanta violencia desde el principio de los tiempos hay tan poca gente que se considere malvada.

Breivik se inventó una causa como representante de un movimiento que no existía

Con Anders Breivik, el noruego que mató a 77 personas en julio de 2011, algunos analistas sostienen que llamarle terrorista es darle exactamente lo que quiere.

Técnicamente lo puedes definir como un terrorista. Comete un atentado contra civiles para causar un cambio político, despertar a la sociedad noruega sobre el peligro de la inmigración… lo que te digo es que psicológicamente es un asesino múltiple porque su causa política, como en el caso de los pseudoyihadistas, es una estrategia para canalizar su frustración. Lo puedes considerar terrorista porque se ajusta a la definición internacional. En realidad, Breivik se inventó una causa como representante de un movimiento que no existía; no formaba parte de ningún grupo de cruzados antiislamistas. Tras un terrorista de verdad hay un movimiento, causas, siglas, gente que está detrás de él. Breivik me recuerda mucho a otros tipos de asesinos múltiples que lo han hecho en el nombre de la yihad. A los autores de la matanza de Orlando y Niza les daba igual la yihad y la vida musulmana: querían una pátina de honorabilidad a sus ganas de matar. Ellos no dicen mi hermano el terrorista Mohamed, dicen mi hermano de lucha, mi hermano mártir.

Según desarrolla en el libro, la falta de empatía es decisiva en un asesino múltiple.

Lo que planteo es que hay personas que anulan la empatía de manera selectiva porque tienen necesidades más urgentes que cubrir: su autoestima. Lo que el ser humano más odia es la falta de respeto y está detrás de la mayor parte de los asesinos múltiples: sentirte ninguneado, discriminado, marginado… frente a eso hay gente que anula la empatía. El caso del de Germanwings: ¿crees que este hombre no tenía empatía? Tenía familia y una novia. Pero llegó un momento que dijo: “Me están haciendo servir zumo de tomate. Lo que quiero es ser piloto de la gran línea de vuelos internacional de la Lufthansa, me ponen en una compañía de Low Cost y luego de copiloto. A mí no me pueden tratar así". No es que no sea empático, lo que necesita es expresar su profunda indignación que le produce haber sido maltratado”. Con quien no tiene psicopatía, el problema es cómo determinadas personas anulan la empatía. Por ejemplo, luchadores yihadistas pueden morir por empatía con su pueblo. Quien vaya a Siria a pelear puede hacerlo por empatía, por lealtad con sus compañeros, el punto es que tiene que definir al resto como personas dignas de morir.

¿En qué se distingue el terrorista de Niza con respecto a los de las Torres Gemelas?

La diferencia entre el yihadista y el pseudoyihadista es que el primero entre otras razones encuentra que la lucha terrorista cumple una serie de funciones que considera vitales: deseo de gloria, vivir una vida excitante, respuesta a una angustia existencial, te proporciona una certidumbre a lo que los franceses llamaban angustia vital… pero en todo caso la yihad satisface las necesidades personales, pero a los pseudoyihadistas no les pasa esto, no les satisface nada la yihad, lo hacen en la misma manera que otros asesinos múltiples construir un relato donde ellos consiguen el poder. En el caso de Orlando, quería ser policía, pero fracasó, se sentía fracasado. La masacre le da el control. El asesino múltiple genera el caos para huir el caos.

La desigualdad genera humillación, el hecho de que el relato en el que tú estás inmerso y tu identidad sean fruto de un sentimiento de injusticia permanente

Sentimiento de agravio, narcisismo e incapacidad de gestionar la frustración.... Esto lo sufre mucho mi generación, ¿qué no nos hace terminar como Breivik?

La capacidad de sentirte tú herida, humillada por la dificultad laboral, el fracaso es infinitamente inferior a lo que le ocurre al asesino múltiple. Es el sentimiento de “esto no lo puedo soportar” multiplicado por mil, que te llena de una ira y prefieres matar para devolver la moneda. El concepto de privación relativa quiere decir que lo importante no tiene que ver con el nivel de recursos que tengas sino cómo tú te comparas. En un sitio en el que todos son muy pobres las probabilidades de violencia son más bajas que donde haya una gran desigualdad: lo vemos en México, Guatemala, Rusia… la desigualdad genera humillación, el hecho de que el relato en el que tú estás inmerso y tu identidad sean fruto de un sentimiento de injusticia permanente. El asesino mata por causas morales, es todo lo contrario de lo que se piensa normalmente. Se considera moralmente maltratado, porque todo el mundo tiene en general los mismos grandes esquemas valorativos de la vida, todo el mundo espera los mismos objetos de privacidad.

¿En todos estos años como psicólogo y criminólogo ha tenido amigos psicópatas?

¿Amigos? No.

¿En su entorno laboral ha conocido a algún psicópata? ¿Cómo actúa?

Sí, me alejo de él. Prestando atención al resultado de sus actos, no a lo que dice.

¿Las consecuencias y efectos de la crisis económica han generado más asesinos múltiples?

La clave no está en que la estructura sea injusta, sino en que hay personas que desarrollan una forma de interpretar los acontecimientos de la vida de una manera que resultan intolerables, es la semilla del asesino múltiple.

¿Qué papel juegan las redes sociales?

El efecto de las redes es más el efecto de imitación, junto con el efecto captación.

¿Está el fanático enamorado de una idea?

Por definición, el fanático tiene tres características fundamentales: no usa el pensamiento crítico, es seguidor a muerte de algo; lo que pretende es la certidumbre absoluta, no utilizar el pensamiento crítico, Alá es el dios verdadero y el resto son infieles. Una segunda característica es que solo te juntas con gente que piensa como tú, No estás expuesto a mensajes que puedan hacerte reflexionar. En tercer lugar, el fanático es una persona que difícilmente se desarrollará como un ser humano. No lo definiría como enamorado, sino con estas tres razones.

¿Por qué no hay apenas ataques múltiples en España?

No hay ataques masivos en España porque es un país con pocos homicidios, aquí los problemas se resuelven con insultos y puñetazos, no a tiros. Las armas de fuego son muy complicadas de encontrar. Los asesinatos múltiples aquí se centran más en víctimas específicas, gente con la que tienes agravios, con las que tú tienes turbulentos negocios ilegales, aquí en España el tiroteo masivo no existe.