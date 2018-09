Londres y Bruselas creen que hay tiempo para un Brexit ordenado El negociador europeo insiste en que poco a poco se alcanzan pequeños acuerdos

Por fin un mensaje de optimismo en la recta final de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE. Teniendo en cuenta que los análisis catastrofistas no contribuyen en nada a la estabilidad de un proceso ya de por sí bastante incierto, los dos máximos negociadores de Bruselas y Londres concluyeron ayer una nueva ronda de negociaciones, en la que en realidad no ha habido grandes avances, diciendo que aún es posible que se pueda alcanzar a tiempo un acuerdo para un Brexit ordenado y que después se puede pensar en una «relación sin precedentes» para el futuro.

Desde que hace diez días se decidió que las negociaciones se llevarían a cabo sin interrupción, «semana tras semana, paso a paso, vamos sumando asuntos sobre los que se han logrado acuerdos, aunque la atención se centre en los que faltan», dijo ayer el negociador europeo, Michel Barnier. Los tres temas pendientes más importantes son la frontera entre la provincia británica del Ulster y la República de Irlanda, la jurisdicción del Tribunal Europeo de Luxemburgo para resolver las disputas en la aplicación del acuerdo y el respeto a las denominaciones de origen. Los asuntos en los que se ha avanzado algo han sido las reglas que mantendrán al Reino Unido bajo control de Euratom para poder seguir utilizando energía nuclear y en el intercambio de datos para seguridad y lucha contra el terrorismo. La UE ha ofrecido también un trato preferente para el Reino Unido en su participación en el uso del sistema de satélites Galileo, al mismo nivel que otros países terceros como Estados Unidos o Noruega, aunque no tendrá todos los beneficios de los que disfrutarán los países de la UE.

El negociador británico, Dominic Raab, se dijo también «optimista» sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo el próximo octubre, fecha que se considera límite para garantizar que habrá tiempo para ratificar el acuerdo en los parlamentos nacionales antes de que el 29 de marzo de 2019 se produzca la inexorable salida de la UE. Una fecha que Barnier se encargó de recordar que había sido elegida por el Gobierno británico. «Por ahora trabajamos para lograr el objetivo de ese acuerdo en el mes de octubre, pero no es cosa de días o semanas. Si necesitamos más tiempo, tenemos esa flexibilidad», ha añadido Barnier. A ambos les preguntaron si pensaban que sería necesaria una cumbre extraordinaria en noviembre de la que se habla para el caso en el que no se hubiera llegado a un acuerdo y Raab fue el más incisivo a la hora de decir que no creía que vaya a ser convocada.

Pero por encima de estas buenas palabras, lo cierto es que los asuntos pendientes siguen más o menos donde estaban. Especialmente el tema de la frontera irlandesa, para el que la UE insiste en que haya un sistema de contingencia que preserve el mercado único del que forma parte la República de Irlanda y la libre circulación dentro de la isla, a pesar de que la provincia británica no esté incluida en el espacio europeo. «He pedido a Dominic y a su equipo los datos necesarios para los trabajos técnicos», dijo Barnier eludiendo que de lo que habla es de instaurar una frontera virtual entre dos partes del país, algo que Londres no quiere aceptar. Como aliciente, Barnier reafirmó sus declaraciones de principios de semana en las que habló por primera vez de un modelo de «asociación sin precedentes» para las futuras relaciones, que se basaría en un acuerdo de libre comercio «muy ambicioso» y pactos específicos en los sectores de interés común.