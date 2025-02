La Justicia peruana prohíbe a Martín Vizcarra salir del país «No me voy a asilar en una embajada, tampoco en una clínica, tampoco me voy a autoeliminar, obviamente. Aquí estoy para poner el pecho», declaró ayer el expresidente al entregar su pasaporte

El fiscal Martin Juárez pidió ayer la prohibición de salida del país para el expresidente Martin Vizcarra durante 18 meses por recibir presuntos sobornos. Vizcarra, tras entregar su pasaporte en la fiscalía, manifestó que no tenía intención de pedir asilo «en una embajada, tampoco en una clínica, tampoco me voy a autoeliminar, obviamente. Aquí estoy para poner el pecho».

La prohibición se produjo unas horas después de que Perú protagonizara una de las marchas más grandes de protesta contra el Gobierno interino de Manuel Merino , que fue duramente reprimida por la policía. El centro histórico de Lima fue tomado por miles de manifestantes de todas las edades, desde la tarde del jueves hasta pasada la medianoche.

Según explicó a ABC Zuliana Laynes, la presidenta de la Asociación Nacional de Perú, se produjeron más de 30 ataques contra periodistas que cubrían las marchas de protesta. «En tres días hemos superado la cantidad de agresiones y ataques registrados durante toda la emergencia sanitaria en el 2020. Este nivel de violencia lo vimos durante la década de los noventa con (Alberto) Fujimori. Se están lanzando perdigones al cuerpo y a corta distancia lo que puede ser letal».

Represión

Durante la protesta decenas de manifestantes entonaron cánticos y realizaron arengas frente al Palacio de Justicia de Lima. Entre ellos se encontraba el neurobiólogo Ed Málaga Trillo , quien forma parte de uno de los equipos que combate el Covid-19 en Perú. A los pocos minutos, desde cuatro lugares distintos, fueron lanzadas bombas lacrimógenas que dispersaron y provocaron que muchos manifestantes se retiraran las mascarillas para poder respirar.

«He visto a la policía acorralar y perseguir a manifestantes pacíficos, provocándolos y disparándoles al cuerpo sin justificación aparente. Es indignante. También lo viví en carne propia. He sido atacado con gases lacrimógenos al punto de perder la respiración, cartuchos me han rozado el cuerpo», declaró Málaga Trillo a ABC, mientras explicaba que la crisis en Perú, «trae confusión e incertidumbre en cuanto a las políticas públicas y el manejo de la pandemia. Este Gobierno no sólo es ilegítimo, también improvisado. Ha usurpado el poder sin más plan que satisfacer sus apetitos particulares. Todo esto es nefasto para el país. Estamos a la deriva en medio de la peor crisis sanitaria de nuestra historia».