Los jóvenes protestan en Perú a la espera de que el Constitucional se pronuncie sobre la salida de Vizcarra

Desde que destituyeron de la presidencia a Martín Vizcarra, la crisis política ha escalado en el país andino donde no cesan las protestas en las que ha aflorado una generación de jóvenes nacidos entre fines e inicios del 2000 y que se expresan en las calles y en redes sociales a través del Tik Tok, Instagram y Twitter.

«Como fenómeno me parece genial porque el instrumento del reclamo, no invalida la razón que los mueve a protestar con creatividad. Estamos ante una generación que está volviendo a sentir afección por la política y eso me parece muy bien», dijo a ABC, el director del Instituto del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Ricardo Cuenca .

José María Martínez , conocido como Josi, de 16 años y considerado el rey del Tik Tok en Perú con 17 millones de seguidores hizo un llamamiento a salir a las calles a protestar contra el Gobierno del interino, Manuel Merino, diciendo: «Mi país se llama Perú. Es una crisis política sumada a la pandemia. La gente sale a protestar, y los policías los reprimen ilegalmente. Han sacado al presidente y lo llaman democracia».

Desde el lunes pasado, cuando el congreso destituyó con 105 votos a Vizcarra, no se han detenido las protestas en todo el país a través de cacerolazos a las 8 de la noche, marchas y protestas de las nuevas generaciones. Las protestas han sido duramente reprimidas por la policía.

Katherine Sarmiento, de 27 años, manifestó a este periódico que saldrá este jueves a marchar por tercera vez porque «estoy harta de que un puñado de corruptos escriba la historia de mi país a punta de explotación y humillación. Ya nos robaron en el pasado, arruinaron nuestro presente y no permitiremos que saqueen nuestro futuro».

En tanto, Dane Gamez, de 25 años , declaró que «es hora de decir ¡BASTA! Vamos a demostrarles que el poder lo tenemos nosotros, desde el adolescente que usa su TikTok para manifestarse, el joven que sale a protestar esquivando perdigones, hasta el adulto mayor con su cacerola en la ventana. ¡¡Al pueblo se le respeta!!”

Represión policial

Las protestas han sido duramente reprimidas por la policía y eso ha hecho que surja el ingenio de los jóvenes como el científico político, Samuel Calderón, de 26 años, quien ha creado la web http://protesta.decidebien.pe que reportará en vivo cualquier agresión de la policía contra los manifestantes durante las marchas.

«Hice la app porque pienso que la gente que ejerce su legítimo derecho a la protesta necesita estar protegida de la policía, no está ahí para cuidarlos sino para reprimirlos», dijo Calderón a ABC.

Otro fenómeno juvenil que vino de Corea, son la tribu urbana conocida como los «kpops», quienes también se sumaron a las protestas contra Merino y saturaron las redes de los opositores a las marchas colgando vídeos musicales y anulando así el efecto comunicador de los aliados al Gobierno.

En tanto, artistas como Stefanie Cayo dijo ayer en su cuenta de Twitter: «Se metieron con la generación equivocada», al tiempo que Wendy Sulca alentó a protestar desde casa o marchando. ABC pudo ser testigo de la toma del corazón del parque Kennedy, ubicado en el distrito de clase media de Miraflores y donde se celebran victorias futbolísticas. Fue tomado durate unas horas por una protesta de jóvenes de menos de 35 años que llegaron con scooters, skates, bicicletas y mascotas a protestar.

En paralelo a las protestas juveniles ha tenido lugar este jueves el nombramiento del nuevo gabinete de 16 ministros presidido por Antero Flores Araoz y en que la edad media de sus miembros es superior a los 65 años. Mientras tanto, la fiscalía peruana pidió la inhabilitación durante 18 meses del expresidente Martin Vizcarra por su papel como presidente regional y haber presuntamente recibido sobornos a cambio de obras en Moquegua.

Descalificar el Gobierno de Merino

Por otra parte, el Tribunal Constitucional el próximo 18 de noviembre escuchará a las partes, «y después se pronunciará sobre los alcances de la causal de vacancia “grave y permanente incapacidad moral”», explicó a ABC el magistrado del TC, Eloy Espinoza , al tiempo que añadió que el Tribunal se puede pronunciar solo sobre lo que se ha planteado. «Hay que tomar en cuenta que la demanda se planteó ante una primera moción de censura contra Martín Vizcarra, moción de censura que no prosperó. Luego Vizcarra no inició proceso alguno por la segunda moción de censura en su contra, dónde se produjo la votación por la que el Congreso ha justificado su salida del cargo».

Sobre el próximo fallo del TC, la abogada Nuria Esparch dijo a ABC que si el colegiado se pronuncia en contra de lo que sucedió contra Vizcarra, puede ser usado para descalificar al Gobierno interino de Merino y entrar a un escenario donde el reemplazo del presidente interino saldría del nombramiento de una nueva mesa directiva en el Congreso que cesa en julio del 2021.

Según dijo al ABC, la periodista Rosa María Palacios, que «solo las protestas en las calles van a hacer que Merino renuncie. Para sacar a Vizcarra, Merino hipotecó su alma al diablo como elegir a su primer ministro Antero Flores Araoz , abogado de una universidad trucha como Telesup para buscar así que se recupere su permiso de funcionamiento, entre otras promesas a los grupos políticos que sacaron a Vizcarra».

“Ningún gobierno en el mundo reconoce a Merino como presidente constitucional porque lo ven como un presidente de facto. Con este gobierno de facto no habrán elecciones en abril de 2021. Nadie da un golpe de estado para estar 8 meses. Nunca. La pandemia del covid 19 será la mejor excusa para postergar las elecciones”, concluyó.