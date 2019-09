Irán libera al buque británico «Stena Impero», tras más de dos meses incautado

El buque cisterna con bandera británica incautado por la Guardia Revolucionaria de Irán hace más de dos meses, el «Stena Impero», ha sido liberado, según funcionarios iraníes.

«El proceso legal ha terminado y en base a eso se han cumplido las condiciones para dejar que el petrolero se libere y el petrolero pueda moverse», ha dicho el lunes Ali Rabiei, portavoz del gobierno de Irán, según la agencia oficial de noticias IRNA.

El embajador iraní en el Reino Unido, Hamid Baeidinejad, ha confirmado que el petrolero es «libre de irse», en un mensaje en su cuenta personal de Twitter: «El petrolero de bandera británica Stena Impero, de conformidad con la finalización del proceso judicial y legal, ahora es libre de irse».

The British flagged tanker “Stena Impero”, pursuant to the completion of the judicial and legal process, is now free to leave.

