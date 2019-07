Irán insiste en que no ha perdido ningún dron en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Exteriores de Irán insistió hoy en que su país no ha perdido un avión no tripulado en el estrecho de Ormuz y advirtió a Estados Unidos de que esta zona se encuentra en su frontera, tras el anuncio de Washington sobre el derribo de un dron iraní.

«No hemos perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar. ¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!», dijo en Twitter el viceministro de Exteriores, Abas Araqchí.

